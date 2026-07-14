特斯拉确认正开发轮椅无障碍版 Robotaxi

据 Wired 报道，特斯拉高级政策顾问英迪娅·赫德曼日前在华盛顿特区证实，特斯拉正在开发一款可供轮椅乘客使用的无人驾驶汽车。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克此前也曾透露，公司正在筹备无障碍出行服务。

当地时间周一，赫德曼在听证会上表示：“我们正在开发一款专门面向轮椅乘客的自动驾驶汽车。无障碍接送服务往往很不方便，但长期依赖轮椅的人同样应当拥有自由出行的能力，因此我们正在得州开发这款产品。”

听证会讨论的是一项争议法案，法案一旦通过，无人驾驶出租车服务便可获准在华盛顿特区运营。

按照特斯拉以往的产品推进速度，从正式公布到投入生产往往需要数年。

特斯拉目前在得州奥斯汀、达拉斯和休斯敦投入了少量自动驾驶汽车，本月把业务扩展到佛罗里达州迈阿密。旧金山湾区也有特斯拉的出行服务，车辆仍由人类驾驶。现有自动驾驶车队采用 Model Y，轮椅乘客无法直接使用。

特斯拉的 Cybercab 已开始生产和测试。Cybercab 没有方向盘和踏板，同样无法让轮椅直接进入车内。

特斯拉此前在 X 发文强调了 Cybercab 的部分无障碍设计：控制按键上的盲文、与轮椅高度接近的座椅，从而方便乘客从轮椅转移到车内座椅。

特斯拉和马斯克过去已经多次释放开发轮椅无障碍自动驾驶汽车的信号。特斯拉去年秋季在 Robotaxi 应用程序中增加了无障碍出行入口，点击后却会被引导至当地其他无障碍出行服务商，无法直接预约特斯拉的车辆。App 中还写道：“我们正在开发无障碍出行服务。”

去年秋季，有博主发文提到特斯拉正在筹备无障碍出行服务，马斯克回应：“当然。”

据了解，美国目前还没有任何一家无人驾驶出租车公司，能够让整个车队都为轮椅乘客提供全无人驾驶服务。