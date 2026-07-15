解决“最后一公里”痛点，波士顿动力测试机器狗自主送货系统

继工厂日常巡检和庞贝古城遗址巡逻后，波士顿动力四足机器人 Spot 的下一个“新职业”将是“快递小哥”。波士顿动力正在测试一款传送带配件，让 Spot 可以把包裹从配送车辆运到顾客门前并自主卸货，从而减轻配送司机的工作量。

轮式机器人和空中无人机早已被用于探索自动配送，但从货车走到住宅门口时，经常需要跨越台阶或绕过堆有杂物的通道，人类仍然最擅长处理此类复杂环境。官方公布的演示显示，司机把包裹放到 Spot 上，再由 Spot 逐件送到顾客门前。波士顿动力希望证明，Spot 带来的效率提升足以让物流企业接受约 7.5 万美元的采购价格。

波士顿动力表示，公司已经与大型物流企业商谈，测试 Spot 用于“最后一公里”配送，下一步将从演示阶段转入完整试点。

Spot 能够翻越高低不平的地面，也能应对复杂障碍，因此具备成为配送助手的条件。波士顿动力认为，Spot 目前经常参与搜救工作，在瓦砾中协助搜索，同样的能力也适合郊区住宅区缺乏固定结构的环境，因为从路边走到住宅正门，途中往往会遇到台阶、杂物或其他障碍。

Spot 投入配送后，不仅可以减轻司机搬运包裹的体力负担，还能让司机同时准备下一单配送，提高每辆车的工作效率。波士顿动力 Spot 高级产品经理佩奇·米勒表示：“Spot 每送出三个包裹，我们认为货车就能多装一个包裹。”