Netflix：今年已在约 300 部影片中使用了生成式 AI 技术

Netflix 对人工智能的兴趣毫不掩饰，如今我们得以了解这些工具在其内容创作中的应用。根据其第二季度财务报告的股东信，该公司表示：“到 2026 年，我们已在约 300 部作品中使用了生成式人工智能（GenAI）工作流程，其中后期制作环节的应用最为集中。”

该公司列举了三个使用生成式人工智能“创建高度复杂序列”的项目——印度电影《荣耀》（Glory）、巴西电影《巴西70：三冠王传奇》（Brasil 70: A Saga do Tri）和美国电影《美国实验》（The American Experiment）。目前，这项技术的应用范围正在不断扩大。

早在去年 7 月，我们就知道 Netflix 已在至少一部原创剧集中应用了生成式 AI 技术。但通过收购和成立新的专业工作室，Netflix 的雄心显然远不止于此。这家流媒体巨头在致股东的信中还指出：“我们正越来越多地利用这些工具，以比传统方法更快、更低成本的方式交付更高质量的内容。”

这里要反复强调，AI 的确能够比特效师或动画师更快地完成任务。但仍然需要人工润色，才能确保最终成果与影片或剧集的整体风格相协调。人工智能固然可以成为优秀创作者的得力工具，但这并不意味着它应该取代整个团队。希望 Netflix 及其合作工作室在继续加大对这项技术的投入时，能够意识到这一点。