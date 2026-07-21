YouTube 对 AI 垃圾下手，三类视频无法变现

YouTube 已经于 7 月 16 日更新平台政策，进一步打击 AI 垃圾（AI Slop）内容。最新政策明确指出，“非真实内容”大类下的三种视频将无法变现。

据报道，YouTube 已在此前针对 AI 内容制定相关政策。本次更新并非推出全新规则，而是在现有政策基础上进行细化区分。

全新“非真实内容”将细分为三大类：第一类是通用、重复的模板化内容；第二类是令人反感或令人痛苦的内容；第三类则是使用 AI 虚拟人物讨论健康、金融等敏感话题的内容。

在官方的定义下，重复类内容是借助 AI、计算机生成图像制作的模板化作品。部分教程类视频如果只是重复表述平台已有内容、没有提供原创内容，则可能一并受到影响。

而“令人反感”的内容则被定义为故意制造痛苦、恐惧或操纵观众情绪，以获得更多点击量的视频。例如某些视频会刻意展示动物陷入困境，然后等待人类救援。

第三类内容则是针对滥用 AI 虚拟人物，官方不鼓励创作者使用 AI 虚拟形象讨论金融、法律、医疗健康等敏感话题。

新规规定，如果有频道发布大量上述内容，则无法加入 YouTube 合作伙伴计划（YouTube Partner Program，YPP），失去变现资格。