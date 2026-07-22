AI 烧钱止不住，美国五大云服务商现金流承压

据路透社报道，美国大型云计算服务商（Hyperscaler）开始逐渐从人工智能投资中获得回报，但不断攀升的基础设施建设成本正在侵蚀它们的自由现金流，投资者也开始对此感到担忧。

根据路透社对 LSEG 一致预期数据的分析，按照目前的发展趋势，到 2027 年，微软、Alphabet、亚马逊、Meta Platforms 和甲骨文这五大超大规模云服务商的资本支出总额预计将首次超过它们产生的自由现金流。

数据显示，到 2027 年，这五家公司每年的经营现金流预计将比 2025 年增加约 3400 亿美元，但同期资本支出预计将增加约 5340 亿美元。这意味着，每新增 1 美元的经营现金流，就需要投入约 1.57 美元的新增资本支出。

从本周三 Alphabet 率先公布财报开始，投资者将密切关注各家公司是否能够依靠云计算和人工智能业务的快速增长，支撑持续攀升的投资规模。从近期股价表现来看，市场对此已经有所担忧。

自 AI 基础设施建设热潮开启以来，这些科技巨头凭借未来增长预期一路领涨市场。不过，在过去一年里，除 Alphabet 外，其余几家公司的股价表现均落后于标普 500 指数。

Futurum Equities 首席市场策略师 Shay Boloor 表示，投资者低估了 AI 对大型科技公司商业模式带来的根本性改变。

他说：“过去，这些公司的估值建立在轻资产平台模式之上，因为收入增长速度远快于资本投入需求。但 AI 正推动它们转向一种混合模式，软件、广告和云计算业务的盈利能力越来越依赖于庞大的实体基础设施投资。”

由于各家公司并未持续披露 AI 相关投资的具体金额，因此上述资本支出统计涵盖的是全部资本开支，而不仅仅是 AI 投资。不过，多位公司高管此前表示，数据中心、服务器、网络设备以及其他云基础设施的大部分新增投资，主要都是为了满足 AI 需求。

与此同时，资本支出预期仍在不断上调。根据 LSEG 数据，今年年初市场预计这五家公司全年资本支出约为 4850 亿美元，而到了 7 月，这一数字已经升至约 7300 亿美元。

不过，目前也已经出现了一些 AI 投资开始见效的迹象。

微软表示，其 AI 业务的年化收入运行规模已经突破 370 亿美元；亚马逊则在第一季度财报中披露，其 AWS 云计算业务收入同比增长 28%。

自由现金流成为市场关注焦点

尽管 AI 业务正在带来增长，但投资者更担心的是，如果 AI 带来的现金流增长放缓，而资本支出依然维持高位，公司财务压力将持续加大。

微软在 2025 财年第二财季实现经营现金流 358 亿美元，但同期资本支出（包括融资租赁）达到 375 亿美元，高于经营现金流。

TradeStation 全球市场策略主管 David Russell 表示：“如果资本支出不断消耗现金，那么即便盈利持续增长，也未必足以证明这些投资是合理的。企业存在的目的是赚钱，而不是花钱。”

亚马逊表示，截至第一季度的过去 12 个月，其经营现金流同比增长 30%，达到 1485 亿美元，但自由现金流却下降至仅 12 亿美元。

在所有科技巨头中，投资者目前最担心的是甲骨文。今年以来，甲骨文股价已累计下跌 36%，其自由现金流已经转为负值。与此同时，公司资本支出占经营现金流的比例持续攀升，并计划通过债务和股权融资筹集 450 亿至 500 亿美元，用于扩建云计算基础设施。

根据 LSEG 数据，甲骨文资本支出占经营现金流的比例已从 2022 财年的 47% 上升至截至今年 5 月结束的 2026 财年的 174%。最新一个财年，公司资本支出达到 557 亿美元，而经营现金流仅为 320 亿美元。

相比之下，其余几家科技巨头目前仍有能力持续向股东返还现金。根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，微软、Alphabet 和 Meta 在最近一个财年仍然产生了足够的自由现金流，用于支付股息和实施股票回购。

不过，如果资本支出继续维持高位，而 AI 商业化进程又慢于市场预期，股票回购计划未来可能受到影响。

Winthrop Capital Management 高级交易员 Freddy Lavric 表示：“未来两到三年，各家公司必须证明 AI 能够持续带来新增收入、提高利润率，并改善现金流。”他指出：“如果到那时这些财务收益仍然没有明显体现，市场就会开始质疑，这轮 AI 投资周期是否已经走得太远。”