硬件订阅制？苹果的月租计划换个马甲又回来了

如果一次性买下一台苹果设备让你有些犹豫，接下来，或许可以试试苹果的“月租模式”。

据外媒日前报道，苹果计划于本月底（7月28日）在美国推出一项名为Apple Upgrade的设备租赁服务。根据该服务，大部分iPhone、Mac、iPad和Apple Watch将被纳入其中，用户不必一次付清设备价格，而是可以按月付款，在租期内提前换新或还清设备费用，也可以在期满后买断设备或将其归还。

具体而言，按照目前披露的信息，iPhone和Apple Watch的租期为24个月，Mac和iPad则为36个月。项目将由金融科技公司Klarna提供融资支持，用户加入Apple Upgrade时需要接受软信用查询。

此外，据透露，苹果预计将通过官网和线下零售店提供这项服务，并计划将月供低于现有融资方式作为主要卖点。

苹果这次“Upgrade”了什么

从目前披露的信息看，Apple Upgrade更像一项覆盖多种苹果设备的租赁和融资计划，而不是传统意义上类似Apple Music的订阅服务。

消息还指出，Apple Upgrade上线后，苹果将停止接受新用户加入美国现有的iPhone Upgrade Program和标准分期付款计划。

不过，Apple Upgrade与苹果在中国大陆提供的iPhone年年焕新计划并不完全一样。后者要求用户购买符合条件的iPhone，并同时加购AppleCare+。在满足规定时间和设备状况等条件后，用户可以用旧设备折抵换购新iPhone，折抵金额至少为原设备零售价格的50%。

Apple Upgrade则把类似的换新逻辑扩展到了Mac、iPad和Apple Watch，却不再包含AppleCare。Apple Watch SE、入门款iPad、iPhone 16和MacBook Neo等部分价格较低的设备也不会被纳入，商用和教育采购同样被排除。

因此，用户通过Apple Upgrade获得的，并不是一份包含硬件、维修保障和持续换新的完整服务，而是一份期限更长、结束方式更多的设备融资合同。

为何重新尝试

这不是苹果第一次尝试为硬件产品引入“订阅制”模式。

早在2022年，苹果就被曝正在开发一项硬件订阅服务。按照当时的设想，用户可以像订阅App一样每月支付费用，并定期获得新款iPhone。苹果希望将设备、AppleCare和部分服务放进同一份月度方案中，让用户不再按照一台设备的完整价格进行购买。

然而，这项计划随后经历多次延期，并在2024年底被叫停。彭博社此前报道提到，项目停止与监管担忧、软件问题以及其他内部原因有关。

如今，苹果换了一种方式，把类似的模式重新带了回来。

通过Apple Upgrade，苹果不再需要独自承担用户信用、融资资金和贷款管理等问题。它只需要重点负责产品、门店和换新体系等现有环节，相对麻烦的金融部分则交给Klarna处理。

但这并不是原有硬件订阅计划的直接重启。苹果只是把融资和信用管理交给Klarna，绕过此前最棘手的部分，同时保留了按月付款和定期换新的逻辑。

为何现在推出

Apple Upgrade选择在此时出现，也并不意外。

今年，随着内存和存储芯片成本上涨，苹果已经上调部分Mac、iPad和其他产品的价格，一些苹果产品的价格涨幅从100美元到1300美元不等，部分Mac和iPad的AppleCare+方案也随之涨价。

设备变贵以后，消费者自然会更在意一次性付款的金额。以更高价格出现的设备，也会让用户重新考虑是否真的需要升级。但一旦把总价拆成24个月或36个月，这种顾虑似乎就会变得没有那么直接。

值得一提的是，苹果对参与产品的选择，也透露出这项计划可能承担的任务。Apple Upgrade覆盖了大部分苹果设备，却排除了部分入门产品。

这意味着，在设备越来越贵的背景下，它可能不只是帮助消费者降低购买门槛，也可能通过较低的月供，把用户引向配置更高、价格更贵的型号。

消费者未必愿意一次多支付几百美元购买高配设备，但如果这部分差价被换算成每月十几美元，决定可能就会变得容易一些。

苹果最终想改变什么

所以，通过这次尝试，苹果最终想要改变什么？

按照过去的消费模式和习惯，用户买下一台iPhone后，下一次什么时候换机，主要取决于设备寿命、个人预算，以及新产品是否足够有吸引力。每次购买新设备，用户都需要重新做一次完整决定。

Apple Upgrade试图把原本由用户自行决定的换机时间，变成一套苹果可以提前预测的剧本：当用户进入一份合约后，下一次换机就不再完全是一笔新的消费。到了合约节点，用户只需要选择继续升级、买断现有设备，还是退出这套计划。

对苹果来说，这种关系更容易预测。用户何时开始付款、什么时候具备升级条件、何时可能归还设备，都比普通零售交易更加清楚。

另一方面，用户退回的设备未来也可以进入翻新、二手销售或其他回收渠道，让一台硬件在首次使用之后继续产生价值。而如果用户拥有的苹果设备越来越多，不同设备的合约周期也可能相互交错，用户更容易持续留在苹果的产品体系中。

过去，苹果最擅长的是让用户在几年后再次购买下一台设备。Apple Upgrade想做的，则是从用户拿到第一台设备开始，就把下一次换新提前写进这笔长期账单里。