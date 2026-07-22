苹果硬件全线订阅制？爆料称 iPhone、Mac、iPad 将开启以租代购模式

由于零部件和内存短缺推高了价格，据报道，苹果公司即将推出一项名为“Apple Upgrade”的租赁计划，用于租赁新设备。彭博社记者马克·古尔曼表示，该计划类似于汽车租赁，用户可以选择提前升级到新款设备，或者在租赁期满后保留或退还现有设备。古尔曼称，Klarna 将成为苹果公司这项新计划的财务支持者，注册该计划需要进行一次软性信用审核。

据报道，Apple Upgrade 计划于 7 月 28 日在海外正式上线，将取代现有的 iPhone Upgrade 计划和新款 iPhone 的标准分期付款方案，该计划适用于大多数新款 iPhone、Mac、iPad 和 Apple Watch 的购买。Apple Upgrade 将为 iPhone 和 Apple Watch 提供 24 个月的租赁期限，为 iPad 和 Mac 提供 36 个月的租赁期限。

据报道，入门级 iPad、iPhone 16、Apple Watch SE 和畅销的 MacBook Neo 等入门级设备将不参与该计划。与目前的 iPhone 升级计划不同，Apple Upgrade 将不包含 AppleCare 服务订阅，而 AppleCare 服务订阅的价格也在不断上涨。

这项新的升级计划将在苹果公司上调几乎所有产品价格一个月后推出。虽然 iPhone 并未受到此次涨价的影响，但预计将于今年晚些时候发布的 iPhone 18 Pro 系列可能会再次推高价格标准。