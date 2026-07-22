越便利越焦虑：98%大马人离不开数字服务，91%却害怕资料被盗

IDEMIA Secure Transactions近日公布的一项调查显示，马来西亚消费者的数字服务使用活跃度位居受访市场前列，但对数字欺诈和个人数据安全的担忧同样突出。

据悉，该调查覆盖11个国家的3300多名受访者，其中98%的马来西亚受访者表示自己频繁使用数字服务。

与此同时，87%的马来西亚受访者担忧通过数字工具实施的欺诈，91%担忧在使用相关服务时个人数据被盗。另有53%的受访者认为，自己如今比五年前更容易遭受网络威胁。

不过，消费者对风险的担忧，并不代表其已经充分理解相关威胁。接近一半的马来西亚受访者虽然意识到网络安全风险，却不完全清楚这些威胁如何运作，以及自己可能通过哪些途径受到影响。

尽管对欺诈、网络攻击和数据泄露的担忧不断增加，消费者并未因此减少对线上服务的使用。他们同时希望支付、身份认证等服务能够在保持便利性的情况下，直接提供相应的安全保护。

作为背景，数字支付已经覆盖马来西亚更多日常消费活动。Ipsos Malaysia此前发布的调查显示，2025年有60%的马来西亚受访者在过去三个月使用过无现金支付。2025年5月，马来西亚电子货币交易总额达到215亿林吉特，同比增长70%，DuitNow QR在商户中的普及也带动了相关交易增长。

随着电子钱包、网上银行转账和二维码支付广泛用于餐饮、零售、停车、账单支付及转账，网络安全问题也与日常消费联系得更紧。消费者既依赖数字服务提供的便利，也需要更明确的交易提醒、身份验证和数据保护措施。

在受访者关注的具体风险中，AI驱动的网络攻击已成为安全焦虑的重要来源。量子计算也受到部分受访者关注，虽然明确了解这项技术的马来西亚受访者仍是少数，但其中83%认为它可能构成网络安全威胁。

最后，调查认为，随着数字服务进一步普及，加密、身份认证和token化等安全机制需要成为产品设计的一部分。服务提供方既要保持使用流程顺畅，也要让用户清楚了解数据和交易如何受到保护。由此出发。对银行、电子钱包和其他平台而言，如何在不增加使用门槛的情况下，让安全保护更直观、更容易理解，将成为维持用户信任的关键。