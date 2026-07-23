做表格又到半夜，如何少加两小时班

长期以来，AI大模型在办公领域的应用往往被打上“生搬硬套”与“难以落地”的标签，高昂的试错成本与严苛的数据安全门槛将庞大的企业级群体拒之门外。而深耕文档处理多年的金山办公，正试图彻底打破这一行业僵局。

随着办公软件跨越单机与协同办公阶段，全面迈入由人工智能主导的新时代，金山办公明确了其在AI时代的未来愿景：给用户一个专业的办公助理，并帮助企业管好AI、用好AI。在个人用户端，金山办公将WPS AI升级至3.0版本，并面向个人用户推出了主打专业个人办公助理的“灵犀专业版”。在设计思路上，该产品强调“让AI长出Office”，而非单纯地在现有软件上添加对话功能。

为了解决通用AI生成的文档往往是不可编辑的图片或文本框堆叠的问题，灵犀专业版打通了WPS底层的原生API。这意味着它交付的所有成果都是原生可编辑的Office文件。例如，生成的表格会保留原生公式和数据透视表，确保数据勾稽关系清晰可校验；幻灯片由可编辑的原生组件构成；文字文档也完全支持标准的修订与审阅模式。

在理解用户工作上下文方面，灵犀专业版建立了一套基于项目维度的管理体系。它能够将相关对话、文档和数据归集到特定项目空间中，自动沉淀用户行文偏好与历史业务资料。系统还内置了夜间算力整理机制，在设备闲置时段自动清理过期信息，并提升高频资料的检索优先级。

基于这些底层逻辑，灵犀专业版的应用不再局限于提供简单的问答，而是支持多人与多个智能体的协同工作，能够串联ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、OA（办公自动化）等日常业务系统。这使得助理可以自主整合从需求下达、信息采集、多角色协同到自动化执行的各项环节，最终直接完成端到端的任务闭环。

在组织和企业层面，通用大模型通常难以直接适配复杂的内部数据和业务流程。金山办公在WPS 365平台中引入了组件WPS Comate，协助企业构建专属的企业大脑。通过打通企业内部的知识、数据与业务能力，并提供成本和安全管理机制，该系统使AI能够真正读懂业务并执行任务。

从行业竞争格局来看，这种“企业大脑”的落地模式完美契合了大型政企在AI时代的破局诉求。中信证券计算机行业首席分析师杨泽原指出，企业AI办公行业正呈现“巨头先发+生态协同+垂直突围”的态势。在中国市场，怎样利用好企业私域数据是竞争的关键所在，央国企、头部民企对于AI时代的数据安全更为关注。因此，竞争的关键要素不仅在于AI Agent多智能体能力和生态集成深度（即将AI办公能力无缝嵌入现有系统），更在于企业级的安全能力（隐私保护、风险控制、权限管理）以及成本效益（对企业客户ROI——即投资回报率——友好）。

据动点科技了解，WPS 365正是凭借这种兼顾安全管控与ROI、以结果交付为导向的方案，在财务报表自动生成、制造环节供应链订单处理等多个实际场景中提升了企业运转效率。由于踩中了政企客户在“私域数据利用”与“数据安全治理”上的刚需，在B端市场，WPS 365已服务超过一万八千家政企客户，涵盖了九成的世界500强中国企业。针对政务系统的特殊性，金山办公还专门打造了WPS AI政务版，以满足公文格式规范和内容溯源的严格需求。

作为这一领域的长期参与者，金山办公历经38年技术迭代，如今已成长为一家高度重视自主研发的技术企业。据悉，其内部研发人员达3979人，占员工总数约66%，累计发明专利728个、软件著作权852个。在跨平台支持方面，WPS Office覆盖了Windows、macOS、Linux等桌面系统，以及Android、iOS和HarmonyOS等移动终端。

在从单一的工具提供商向一站式AI办公平台转型的过程中，资本市场发挥了关键的助推作用。从早期的私募融资到2019年11月在上海证券交易所科创板上市，一系列资金为金山办公底层技术的持续研发、大模型的接入以及生态体系的建设奠定了财务基础，确保了其在AI重构办公范式的浪潮中保持投入。

然而，通往“AI原生办公”的道路依然充满变数。在全球范围内，国际巨头正携强大的生态势能席卷企业级市场；而在国内，各大互联网大厂也在通过协同办公平台加速抢占AI场景的入口。

对于金山办公而言，真正的挑战或许才刚刚开始：如何在愈发拥挤的赛道中，将高昂的AI算力成本转化为实打实的商业回报，并说服习惯了传统工具的用户彻底改变工作方式。这场由技术驱动的范式革命，不仅是对其过往三十余年技术底蕴的考验，更将决定这家老牌软件厂商能否在下一个十年继续留在牌桌中心。