AI红利终至，但英特尔的代工考验才刚开始

经历了数年的产品失误、制造延期和市场份额流失后，英特尔终于交出了一份足够亮眼的财报。

日前，英特尔公布了截至6月27日的2026年第二季度财报。根据英特尔披露的数据，报告期内，公司实现营收161.3亿美元，同比增长25.4%，创下超过15年来最快的季度营收增速，也较英特尔此前给出的指引区间中值高出约18亿美元。

利润端的改善同样明显。英特尔本季度调整后毛利率达到41.8%，较去年同期提高12.1个百分点；调整后净利润为22亿美元，去年同期则净亏损4.41亿美元；调整后每股收益达到0.42美元，约为市场预期的两倍。

英特尔给出的下一季度预期也没有明显降温。公司预计，第三季度营收将在158亿至168亿美元之间，区间中值为163亿美元；调整后毛利率预计为42%，调整后每股收益为0.38美元。相比之下，市场此前预计其营收约为151亿美元，调整后每股收益为0.27美元。

从营收、利润率到后续指引，这份财报都说明，在经历长期低迷后，英特尔的经营状况正在改善。

不过，本季度最大的增长动力来自AI数据中心建设带动的服务器CPU需求，PC业务则更多受益于价格和产品结构改善，代工业务仍在亏损。这份财报证明英特尔重新回到了增长轨道，但还不足以说明公司已经完成复苏。

AI把服务器CPU重新推上舞台

本次财报中最突出的亮点，来自数据中心与AI业务。

第二季度，英特尔数据中心与AI业务收入达到62.6亿美元，同比增长59%，明显高于市场此前预计的53.7亿美元。该部门经营利润达到24.7亿美元，去年同期只有6.33亿美元。

过去几年，AI芯片市场的主要增量流向了英伟达GPU和云厂商自研加速器，英特尔并不是最直接的受益者。如今，随着AI应用从训练继续走向推理、编程和智能体，数据处理、任务调度和系统运行带来的通用计算需求增加，服务器CPU重新成为这轮基础设施扩张的一部分。

英特尔服务器CPU需求因此快速上升，部分订单甚至超过了公司目前能够提供的产量。根据英特尔财报电话会披露的信息，公司管理层预计，服务器CPU行业今年和明年的出货量都将保持强劲的两位数增长，增长势头可能延续至2028年。

为了锁定未来需求，英特尔还与部分客户签订了期限为三至五年的CPU和XPU协议。其中一些合同包含采购数量和价格承诺，另一些则包含数量承诺。尽管这些协议仍可能重新协商，但相比单季度订单，它们至少为未来几年的服务器需求提供了一定能见度。

这也意味着，在AI基础设施加速扩张的背景下，英特尔不必立即在GPU市场击败英伟达，也可以通过服务器CPU、ASIC、网络产品和先进封装参与其中。

不过，英特尔目前吃到的主要是AI扩大整体计算需求带来的红利，尚不能表明它已在AI加速器市场建立了新的竞争力。

PC业务增长，销量并非同步上升

作为英特尔最大的业务板块，客户端计算与物理AI业务本季度实现收入88.8亿美元，同比增长13%。其经营利润达到23.4亿美元，高于去年同期的20.5亿美元。

但与服务器业务相比，PC业务的增长质量没有那么直接。

路透社称，英特尔本季度PC芯片销量实际上有所下降，收入增长主要来自平均售价提高和产品组合改善。公司减少了面向入门级电脑的低价芯片供应，将资源转向价格更高的产品。

这意味着，88.8亿美元收入并不代表PC需求已经全面复苏。英特尔主要通过收缩低价产品、提高高端芯片占比，在销量下降的情况下维持增长。这样的策略有助于改善毛利率，但在终端市场承压时，很难长期单独支撑收入扩张。

英特尔在财报电话会上预计，受到内存价格上涨和供应压力影响，今年全球PC市场规模将出现低双位数下降。公司可以通过涨价和优化产品结构减轻影响，但这种增长方式仍取决于消费者是否愿意继续为更高配置付费。

与服务器CPU来自AI数据中心新增需求不同，PC业务的改善更多依靠价格和产品结构，两者的增长质量并不相同。

制造效率改善带动毛利率回升

除了需求回升，英特尔本季度的另一个积极变化，是制造和成本控制开始出现效果。

根据财报，公司调整后毛利率由去年同期的29.7%升至41.8%，调整后经营利润率也由负3.9%提高至17.2%。与此同时，调整后的研发及管理费用同比下降8%至40亿美元。

收入增长、产品平均售价提高和产品结构改善，都是毛利率恢复的原因。晶圆厂良率提高和生产周期缩短，也帮助英特尔交付了更多产品。

过去几年，制程延期、产能利用率偏低和新工艺爬坡成本持续拖累英特尔利润。本季度毛利率重新站上40%，说明收入回升和制造效率改善开始释放经营杠杆，但与历史高利润阶段相比仍有明显差距。

与此同时，公司仍需要继续投入18A、18A-P、14A和先进封装，未来新增产能的折旧和制造成本仍可能影响利润率。

英特尔本季度按通用会计准则计算净亏损110.3亿美元，主要来自美国政府托管股份重新计量产生的125.3亿美元非现金损失。排除相关项目后，公司调整后净利润为22亿美元，因此这一账面亏损并不代表主营业务继续恶化。

外部客户仍是关键

如果服务器CPU决定英特尔眼前的增长速度，代工业务则决定这家公司长期的转型能否成立。

第二季度，Intel Foundry实现收入57.7亿美元，同比增长31%，高于市场预期的55.5亿美元。与此同时，该部门经营亏损由去年同期的31.7亿美元收窄至20.9亿美元。

工艺进展方面，根据英特尔公布的信息，18A-P已经进入风险生产，部分代号为Panther Lake的Core Ultra Series 3处理器也已经使用18A进入大规模制造。

相比此前可能放弃14A的谨慎态度，英特尔如今已经明确承诺继续推进这一制程，并计划在2028年实现大规模量产。客户接洽增加，也给英特尔继续投资提供了理由。

不过，Intel Foundry收入增长也无法直接等同于外部代工业务已经起量。

英特尔分部数据中包含较大规模的内部交易。第二季度，各分部收入合计后，合并报表抵销了约54.8亿美元，因此Foundry披露的57.7亿美元收入，不能直接等同于外部客户贡献的代工收入。

一家主要服务自有产品的工厂，可以依靠内部订单提高产能利用率，却不能由此证明自己已经成为具有市场竞争力的商业代工平台。英特尔只有获得更多外部客户，并让相关项目进入大规模生产，才能证明14A和先进封装能够形成独立且持续的收入来源。

据路透社报道，客户接洽增加已经让英特尔对14A的态度更加积极，但相关项目距离形成足以改变公司财务结构的收入仍有距离。

与已经拥有大规模外部客户基础的台积电相比，英特尔还需要证明自己能否建立类似的订单来源。

上调CapEx：是信心也是风险

需求增长和制造业务进展，也让英特尔决定重新增加投入。

根据财报电话会披露的信息，英特尔将今年CapEx预期从180亿美元提高至超过200亿美元，并预计2027年的资本开支将显著高于今年。新增资金将主要投向制造设备、洁净室、先进封装、基板和内存供应，其中大部分投入位于美国。

新增投入也说明，AI基础设施需求正在从GPU向CPU、定制芯片、先进制程和封装扩散。

但对英特尔来说，提高CapEx也意味着更大的资金和执行压力。

数据中心CPU目前供不应求，为英特尔扩产提供了直接理由；代工业务的情况则更复杂。14A要到2028年才计划进入大规模生产，外部客户能否按期完成设计并形成订单，仍存在不确定性。

半导体制造的设备和厂房投入往往发生在收入之前。一旦行业需求放缓、客户项目延期，或者新制程良率不及预期，新增产能就可能重新成为利润和现金流的负担。

因此，英特尔上调CapEx既说明公司相信需求不会迅速消失，也相当于进一步押注眼前的AI景气能够延续。

反弹还是复苏？

从这份财报来看，英特尔的处境已经明显好于一年前。服务器CPU需求超过供应，数据中心业务收入增长59%，毛利率重新站上40%，第三季度收入和利润指引也高于市场预期。

但目前支撑增长的主要力量，仍是AI数据中心建设带来的CPU需求，以及PC业务平均售价的提高。真正决定英特尔长期转型的外部代工业务尚未形成规模，14A也要到2028年才能迎来量产验证。

AI热潮为英特尔争取到了恢复利润和继续投入的窗口。只有当这轮需求最终转化成持续的市场份额、稳定的利润和规模化外部代工收入时，英特尔才能证明，眼前出现的不是一次周期反弹，而是一场真正的复苏。

封面来源：Slejven Djurakovic on Unsplash