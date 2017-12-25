裂变，自动驾驶 | 2017 年终回忆录 新闻

观点

编者按：2017 年即将过去，在创业大潮中忙碌的你还好吗？这一年，共享出行大起大落、人工智能遍地开花、比特币涨破了天际……为此，动点科技将和你一起回顾今年这些最热门的领域和它们背后的故事。2017 有你的精彩，2018，也有你的星辰大海。

2017 年可以说是自动驾驶爆发的一年，创业项目已经获得 14 亿美元投资，是去年的两倍还多，拿到加州车管所颁发的自动驾驶测试许可的企业数量也猛增至 40 多家 。此外，一众企业陆续开始小范围推出自动驾驶服务…… 这些都表明，自动驾驶的春天来了。那么，它究竟是如何迎来自己的春天的，又将何去何从呢？

爆发大背景

首先，各国政府推出了鼓励性政策。中国和美国在自动驾驶的技术、资金投入方面处于世界领先水平，我们看到，这两个国家的政策对自动驾驶的态度是鼓励的。

今年 7 月，中国国务院发布 《新一代人工智能发展规划》，10 次提到“自动驾驶”，强调将“发展自动驾驶汽车和轨道交通系统”，并将“重点引进神经认知、机器学习、自动驾驶等国际顶尖科学家和创新团队”。在去年的世界互联网大会期间，百度在浙江桐乡市投放了十多辆无人车，首次进行开放城市道路运营。

美国方面，今年 9 月众议院通过了一项自动驾驶 提案 。这个提案有两点值得关注：一是禁止美国各个州的独立立法阻止无人车上路；二是允许汽车厂商在第一年获得豁免权，允许无人车在通过没有安全监测标准的情况下最多部署 25000 辆自动驾驶汽车，3 年内每个车厂的配额达到 10 万辆。当然，根据美国的立法程序，这个提案要成为法律，还需要参议院表决通过。

政策之外，资本的力量也不容忽视。自动驾驶领域融资在去年 6.3 亿美元基础上继续高速增长，据 TechCrunch 统计，今年的数额到 11 月初已经达到 14 亿美元，从侧面反映出资本对行业前景的乐观。

此外，多个创业项目也拿到巨额融资，虽然有些甚至是今年上半年才成立。今年 2 月，福特宣布将在未来五年投资 10 亿美元到美国自动驾驶公司 Argo AI；6 月，drive.ai 拿到高达 5000 万美元 的 B 轮融资，又在三个月后获得来自 Grab 的 1500 万美元投资；9 月底，景驰科技宣布完成 5200 万美元 Pre-A 轮融资，此时这家公司才成立了五个多月。

事实上，人类的自动驾驶梦想和需求一直存在，而资本在今年快速押注的一个重要原因是技术开始成熟。Waymo 的前身是谷歌自动驾驶部门，它在去年 10 月就拥有了 200 万英里（约 322 万公里）的数据积累，单从里程数角度计算，相当于有 300 年驾驶经验的人类司机。当然，Waymo 无人驾驶技术还有提升空间，在于其测试没有覆盖各种条件，包括冬季下雪天气。10 月底，Waymo 的克莱斯勒 Pacifica 自动驾驶测试车的宣布将进入密歇根州，在冬季的雨雪天气中对测试车进行更严格的测试。

而从一些创业公司公布的路测视频来看， 领先的玩家已经可以在使用多个传感器的条件下，完成开放道路测试 。当然，大部分是在道路通畅，车辆比较稀疏的路况下，也有创业公司表示已经完成 通勤高峰 时段测试。

无人车大赛

自动驾驶与人工智能技术高度相关，因此科技互联网巨头在这个领域非常活跃。谷歌在与 Uber 分道扬镳后转而支持美国打车应用 Lyft，10 月，谷歌母公司 Alphabet 旗下的 CapitalG 领投了 Lyft 的 10 亿美元融资。百度在 4 月宣布了开放自动驾驶平台 “阿波罗计划”，并在今年下半年成立了一只规模为人民币 100 亿元 (约合 15.2 亿美元) 的 自动驾驶基金 。而一向保持观望，再后发先至的腾讯也不再满足于仅仅投资无人驾驶公司，而是开始研发 自家的自动驾驶系统 。

面对科技公司的激进布局，传统车企也不甘落后。今年 4 月，奔驰母公司戴姆勒与德国汽车零部件供应商博世宣布合作，将在 2021 年之前推出明确的车型。

事实上，科技公司与汽车厂商的合作也层出不穷，比如：菲亚特克莱斯勒和谷歌、沃尔沃和 Uber、德尔福和 Mobileye。

尽管科技巨头和传统车企已经布局，但是今天的自动驾驶行业高度依赖技术，加上出行市场的前景巨大，为创业公司留下了生存空间，多位科技公司高管也开始了创业的尝试。自动驾驶创业与 O2O 等重运营的创业项目不同，前者有技术门槛，因此并没有出现“百团大战”那样赛道极度拥挤的场面。具体到中国，领先的初创公司大部分由前百度高管创立，甚至有“百度系”的说法，我们也在之前的文章进行过统计。（注：drive.ai 6 月份完成 B 轮 5000 万美元，又于 9 月份完成了 1500 万美元的 B+轮融资）。

如果为自动驾驶技术画一个金字塔的话，L4 级别乘用车初创公司在金字塔的顶端 。 景驰科技 、drive.ai、Roadstar.ai 采用多传感器方案，将激光雷达、雷达、不同视场的摄像机组合起来使用，并借助高清地图，系统处理信息后做出决策。这是目前业界比较主流、可靠的解决方案，其缺点是在激光雷达成本没有大幅降低前系统昂贵。AutoX 提供的自动驾驶软件解决方案，则对硬件的要求非常低，只有数个消费级摄像头，使用计算机视觉识别技术帮助汽车进行感知。

而在落地方面， 目前在路况复杂的大城市中心投放自动驾驶还面临技术、数据、法规挑战 。短期内能够商业落地的自动驾驶限于特定条件， 驭势科技 正在推动限定场景、增强环境（即去除不确定性）+低速 条件下的自动驾驶，在广州白云机场、杭州来福士购物中心开始了试运营。

前路漫漫

虽然自动驾驶经历了一年的爆发，但我们采访了多家初创公司，这些公司有一个共识：行业仍处于早期阶段，技术落地还面临很多具体的问题。

人工智能创业的壁垒中，领先的公司自然拥有技术优势，但是 目前还没有一家创业公司拥有远远无法超越的有效数据，大部分创业公司都在测试阶段，还没有向城市投放车辆试运行，因此后来的公司还有机会 。

另外，可以预见的是自动驾驶将给整个出行产业链带来变化，从汽车制造、销售，到乘车服务，以及车联网。这些行业的公司都会参与进来，未来将出现更多的行业间的合作甚至是并购，汽车厂商很可能会收购无人驾驶创业团队。

文章图片均来自 123RF

相关阅读： 专题《自动驾驶圈地赛》



