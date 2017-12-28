动点科技 2017 年度 App 与游戏精选 新闻

自苹果在 iPhone 上推出应用商店 App Store 后，App 便开始出现在我们的日常生活中，而随着手机软硬件产业的发展，如今我们已经离不开 App 了。那么 2017 年诞生了哪些优秀、值得尝试及长期玩下去的 App 和移动游戏呢，我们为大家盘点了一番。

Enlight Videoleap（iOS）

Enlight Videoleap 是一款上手难度低的视频编辑 App，来自开发商 Lightricks，它们还有 Faceture、Enlight 等容易上手、功能强大的修图 App。Enlight Videoleap 拥有剪辑、转场、特效、字幕、配乐等功能，“多图层设计”则是这款 App 的独特之处。它使用起来非常直观，最大片区域留给了视频预览，底部是时间线和各种编辑工具。相信这款 App 能为你开启一项新技巧的大门。

印象笔记（多平台）

知名的云笔记工具印象笔记相信大家已经很熟悉了，最近印象笔记更新加入了更便捷的表格编辑功能，而随着 iOS 11 的推出，印象笔记 iOS 版也可以与 Siri 做更深层的整合，用户现在动动嘴就能随时随地轻松地记录突然迸发的灵感之光。

1Password（多平台）

密码管理工具 1Password 在 iPhone 发售当天进行了大版本更新，7.0 版除了适配 iPhone X 与 Face ID 外，还带来了快速拷贝功能，即粘贴完账号从登陆界面跳转回 1Password 后，系统会自动帮助用户拷贝密码，节省了不少烦人的步骤。此外新版本还加入了全新设计的收藏夹功能，方便用户找到常用登陆项。

Things 3（iOS、watchOS、macOS）

距离第 2 代产品已经过去了 3 年时间，开发商 Cultured Code 终于在今年推出了 Things 3。这款经过全新 UI、交互设计的 GTD（Getting Things Done）App，在创建任务和搜索方面变得更加便捷，而在 Things 2 中被不少用户诟病的“只能为任务设置截止日期而不能设置截止时间”问题终于在 Things 3 中得到了解决。如果你想更清楚地规划每一天的行程和任务，不妨试试这款 App。

即刻（iOS、Android）

“就想看点好东西”，如果你受够了某某头条、某某新闻的烦人推送通知，不妨试试即刻这款 App。在即刻中，你看到的是你真正想关注的主题与消息，像是“院线电影片尾有彩蛋提醒”、“川普又在推特提到中国了”、“IGN 有 9 分以上新游戏”、“NASA 又搞大新闻了”等主题，如果你打开了应用，相信你还会希望能多看点内容，而不是被应用的推送者干扰。

FRAMED 2（iOS、Android、Steam）

引人入胜的解密益智游戏 FRAMED 的续作，在游戏中玩家通过触摸屏幕调整漫画风格似得画面排列顺序，让剧情以正确的方式结尾。FRAMED 系列游戏其实比较烧脑，尤其是第 2 部，不提倡想尝试一下的朋友利用攻略通关，耐心尝试反复思考，你一定能走到终点。

纪念碑谷 2（iOS、Android）

《纪念碑谷 2》在今年 6 月于苹果开发者大会上惊喜亮相，玩家们终于有机会重新回到风格奇特的建筑场景中开展一段新的旅程。在《纪念碑谷 2》中，玩家将带领一位母亲和她的孩子开始新的探索与探险。本作承袭了前作极致唯美的风格，延续了经典的视觉错位艺术，如“潘洛斯三角”、“凹凸错觉”、“二维三维的扭转变换”等，这次的续作还增加了“德罗斯特效应”等几何美学元素，搭配更加清新梦幻的画面色系，玩家能得到美妙的视觉享受。

Abi（iOS）

在很久很久以后的某一天，一个被淘汰的机器人 Abi 和它的好伙伴工业机器人 DD 一起，踏上了寻找白色小鸟的旅途，游戏的故事就此展开。Abi 是一款以解密为主的“公路游戏”，玩家在游玩时需要不断地从房屋、地面寻找各种线索，而路途中更是会遇上敌对势力。Abi 充满了未来感、凄凉感和无助感，但是通过这款游戏，你能与机器人主角一起进行一场值得回味的探索之旅。

Snapseed（iOS、Android）

由 Google 开发的全面而专业的照片编辑工具 Snapseed，此前迎来了全新设计，可以更轻松的使用强大的照片修改工具，同时还更新了由 Snapseed 团队精心打造的 11 种精美的预设调色板样式。配合包括修复、画笔、结构、HDR 和透视在内的多种工具和滤镜，你可以在照片中“放飞自我”，随心编辑。

Clip Studio（Windows、macOS、iOS）

众多漫画家、插画师选用的绘画应用 Clip Studio，销量已经突破 300 万套，可以说是全球第一的漫画、插画与动画制作软件。Clip Studio 在全球最大的插图社群网站 pixiv 的使用率也达到了第一。在这款软件中，创作者可以下载画刷、3D 资料档等超过 1 万件的有助于插图、漫画制作的素材使用，并可将自己的作品向全世界公开。

Sky Guide AR（iOS、watchOS）

夜晚感到无聊？对着天空举起你的 iPhone 或 iPad，通过 Sky Guide AR 应用获得奇妙的观星乐趣。对准夜空，在屏幕上就能看到星座、行星、卫星以及更多星体。在 Sky Guide AR 中，你还可以回顾星体的过去或追踪它们的未来。而即便没有 Wi-Fi、移动网络或 GPS，也不影响使用，Sky Guide 实在是一款满足好奇心、出门必备的应用。另外通过应用内购项目 SUPERMASSIVE，你还可以享用高清缩放功能，领略放大 50 倍后的恒星和深空美景。



