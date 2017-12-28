三星集团继承人李在镕二审结束，请求法官惩罚自己，原谅其他被告

据 The Investor 消息，当地时间 12 月 27 日，三星集团继承人李在镕 (Lee Jae-yong) 行贿案 二审结束。李在镕在二审最后陈述时表达了悔意，表示一切都是他的错，他会承担所有法律和道德责任，希望法院能够惩罚他自己，原谅其他被告。

韩国检方维持了最初主张，要求法院判处李在镕 12 年监禁。韩国下级法院在一审时认定李在镕向韩国前总统朴槿惠行贿，判处 5 年监禁。首尔高等法院预计将在明年 1 月作出二审判决。

以下是李在镕最后陈述全文：

尊敬的法官大人，我由衷地感谢所有参与此次审判的人。

我首先要说的是，我亏欠韩国太多。我很幸运，出生在一个富裕家庭中，在优越的环境中长大，接受了良好的教育。

我还有幸在三星这样的全球顶尖公司工作，与一群才华横溢、敬业的同事共事。对于自己能够获得这些机会，我一直在思考如何回报社会。

过去 10 个月，在见到了此前从未见过的人，并听了他们的故事后，我才知道自己享有的一切超出了自己的想象。

我希望自己的能力获得认可，就像我的父亲李健熙 (Lee Kun-hee)、我的祖父李秉喆 (Lee Byung-chull) 一样，把自己投身于国家建设中，分享我所享有的待遇。

就算我是这个家族式企业的第三代，但是我也希望能够为三星贡献一份力量，凭借自己的努力和能力让三星变得更强大。我真的希望自己能够以一家全球顶尖公司领导者的身份获得认可。

我知道这一切取决于我，只有我能决定。我仅仅想做得更好。

这也意味着，这不是一位总统能够帮助我能够完成的事情。即便在我做的最狂妄的梦中，我也从未想过通过谋取总统的支持来使自己成为一位成功的企业领导者。就这一点而言，我感觉自己被冤枉 (指的是行贿指控)。因此，如果可以，我希望法官大人能够考虑到我的信念。

我希望自己被社会、同事认为是一位真正的领导人。我希望自己能够因为我的能力、我的出身以及像我的父亲、祖父一样能干、敬业而被大家认可。而且，与我的父亲不同的是，我是家中独子，从不需要像其他家族式企业后代那样，争夺继承权。

即便在我的父亲生病后，我在这一事情上的信念和想法也从未动摇过。这听起来可能有些傲慢，但我相信自己能够实现梦想。 综上所述，为何我要设法行贿他人呢？我一生中从未想过寻求获得任何人的帮助，也从未这么做过。

当我准备这份最后陈述时，我思绪万千。当我回首过去，一切乱象似乎无法挽回，对此我深感抱歉。当我思考如何重新获得公众的信任时，我不知所措。我不知道从哪里开始。许许多多个夜晚，我因为思考如何结束这一乱局而无法入眠，不知道是否有一个解决办法。

但是有一件事情是可以肯定的。

尊敬的法官大人，可以肯定的是一切都是我的错。一切错误从我与总统会面开始。这并不是我想要做的，但是它确实发生了，这是我的错。

我将承担所有法律和道德责任。我还请求法官大人宽容本案的其他被告。请法官大人只处罚我自己。只有我开始承担责任，事情才能得到解决。其他被告只做了他们必须为公司做的事情。我不确定正在接受审判的我是否可以提出这些请求，但是我由衷地希望你能宽容崔志成 (Choi Gee-sung) 和张忠基 (Chang Choong-gi)。

如果法律上有可能，请放了他们，只惩罚我自己。我将承担所有责任。



