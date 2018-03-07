长久以来，音乐独家授权一直是各大音乐平台的必争之地。随着 3 月 6 日 阿里音乐与网易云音乐就音乐版权互相转授权达成合作后 ，这场版权大战的硝烟不再浓烈。现今，在国家版权局的敦促下，各音乐平台明时势地摆出握手言和的姿态，用曲库换曲库，成为音乐平台礼尚往来的标准姿势。

1 月临末，阿里音乐合约到期，失手华研国际的音乐独家授权，并由网易云音乐承接。作为台湾最大的唱片公司之一，华研国际囊括有田馥甄（Hebe）在内的 S.H.E、林宥嘉、动力火车、郁可唯等艺人演唱的歌曲，以及《终极一班》、《仙剑奇侠传》等影视作品原声带，以及飞轮海组合、阿桑、刘力扬、Tank、Olivia 等歌手在华研国际时期演唱的音乐。这些曲目悉数在 3 月 1 日起在网易云音乐正式上线。

中国数字音乐产业经历了免费、盗版时代后，迎来了业内期盼已久的版权时代。近两年来，随着内容付费模式的不断成熟，以及付费习惯的逐渐养成，音乐平台之间的竞争日益加剧。谁能拥有更多的独家授权，谁就能获取更多的用户，这样的逻辑最终演变为一场旷日持久的版权争斗赛。

正所谓“鹬蚌相争，渔翁得利”，音乐版权费从最早几十万元的价格，一路飙升至上千万，这背后仰仗的全是各大平台抢滩登陆的蛮力。

2014 年至 2016 年，各音乐平台的版权之争进入到白热化时期。据艾瑞发布的《2016 中国在线音乐行业研究报告》指出，以 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐组成的 中国新音乐集团 的版权音乐占整体的 90% 以上。排名紧随其后的网易云音乐在版权音乐覆盖量级上，与之相差 20% 左右。以虾米音乐为代表的阿里音乐整体版权音乐的比例虽占比不到 20%，但紧握有滚石、相信、寰亚等独家版权代理。

然而，合约总有到期的一天，历经风雨洗刷，当用户的网易云音乐歌单开始慢慢变灰。那是一种开通会员都无法拯救的苍白无力感，这缘起于腾讯和阿里如胶如漆般的“闪恋”。

去年 9 月 12 日， 腾讯音乐把数量为百万级以上的曲库优质音乐版权资源转授给阿里音乐 ，从网易云那里夺走 BIGBANG、周杰伦、李宇春、蔡依林、TFBOYS、苏打绿等歌手。作为回馈，阿里音乐将独家代理的滚石、华研、相信、寰亚等音乐版权转授给腾讯音乐，包含五月天、林宥嘉、田馥甄、李宗盛等歌手的曲目。

事实上，网易云音乐早在 2015 年 10 月便与腾讯签订了国内首个转授权协议，获得 150 万首歌曲的版权，但这却摆脱不了受制于人的宿命。2 年后， 腾讯公司向网易云音乐提起侵权诉讼 ，单方面中止了转授权合作，网易云音乐被迫下架了曲库中 1% 的歌曲。

在此之前的一个月，网易云音乐还在竭尽全力在与腾讯音乐进行版权转授的洽谈，试图挽救那些被迫下架的歌曲，怎奈腾讯心有所属，向阿里音乐抛出“爱的橄榄枝”。

君子报仇十年不晚，网易云音乐不得不咽下这口恶气，选择了隐忍。

心碎的不只是用户，网易云音乐也在一旁黯然神伤。丁磊一边为抵制独家版权做了“形象代言”，另一边也在独家版权方面不松手。似乎当版权成为了行业壁垒，任何做法都是一种“存在，即合理”。

幸运的是，国家版权局及时出现，首次强调购买音乐版权应当遵循公平合理原则、符合市场规律和国际惯例，不得哄抬价格、恶性竞价，避免采购独家版权。就此，多年的版权争斗被叫停。

2 月 9 日，在国家版权局协调下，腾讯音乐与网易云音乐就音乐版权合作事宜达成一致 ，将相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的 99% 以上，并将进行音乐版权的长期合作。好在事情没有做绝，剩余近 1% 的曲库内容，或许让腾讯仍留有压箱底的核心曲目。

从版权之争到流量之争，用户的痛点似乎始终都是：没有哪一款 App 能够满足我的全部听歌需求。有些人选择了妥协，在多款音乐 App 之间来回切换，而有些人需求则没有那么旺盛，再三权衡下，选择了心中最佳的那款 App。

由极光大数据发布的《2017 年移动互联网行业盘点 App 榜单》显示，截至去年 12 月，酷狗音乐、QQ 音乐分别以 32.10% 和 24.91% 的市场渗透率位居音乐榜冠亚军，远高于网易云音乐的 9.15%。对比 DAU，酷狗音乐、QQ 音乐分别以 7690 万和 5962 万的数字摇摇领先于网易云音乐的 1618 万。

在版权互换的倡议出台之前，据中国音乐财经网统计，腾讯音乐已经与超过 200 家数字音乐版权方达成合作协议，正版曲库高达 1700 万首。而网易云音乐在 2016 年 7 月的发布会上表示，曲库中有超过 1000 万首歌曲。

彼时，有人站出来喊话，论调基本是“云音乐融资才 7.5 亿，够买什么版权”。然而，没有不透风的墙，这番言语传到网易云音乐副总裁丁博耳中，立刻被反怼回去：“ 七亿五千万融资 ，不代表我们可以花的钱只有这七亿五千万。”言外之意，网易云音乐不差钱，这也是后来网易云音乐为何果断购买华研国际 2000 首版权歌曲，不失为一次有钱任性的体现。

或许，曲库量级的多寡是这场战役的成败关键，在几家在线音乐平台中，网易云音乐手握的版权数量确实不占优势。可还是有那么一群自诩为文艺青年的人，更看重 App 的整体基调。他们习惯使用的网易云音乐，让赵雷带他们去《成都》，听陈鸿宇灌输的《理想三旬》，抽上宋冬野递上的那只《兰州》……

这些云音乐的忠粉驻扎在“云村”，也是他们对网易云音乐的爱称。其一直以音乐为基础做筛选，而不是以艺人为 IP 做选择。每日个性化推荐歌曲能够进行准确的场景化推荐，而在乐评、歌单、UGC 和分享功能则营造了浓烈的音乐氛围，构建起“音乐+社交”的庞大音乐社区，这些最终都将转化为用户粘性和用户留存。从 QuestMobile 发布的《2017 年中国移动互联网年度报告》来看，网易云音乐 30 日留存率位居行业第一，用户基础和用户忠诚度极高。

此外，网易云音乐也一直在扶持原创音乐人的入驻，推出“石头计划”，以多种方式帮助他们获得更多曝光和音乐收益。再通过分层运营的手段，把产品从小众化推向时代洪流。

去年 11 月中旬，网易云音乐宣布用户数量突破 4 亿。它一边复盘过去一年的坎坷，一边用年度听歌报告给用户灌下新年第一碗鸡汤，靠情怀霸占了朋友圈，做得一手好营销。对于网易云音乐来讲，这不过是小试牛刀罢了。

如今，在国家版权局的积极引导和推动下，尽管眼前有腾讯音乐这座大山需要逾越，但诸多版权利好，让网易云音乐有了更多施展拳脚的机会实现弯道超车。当 99% 以上的曲库内容近乎相同时，相信网易云音乐会给出用户一个值得拥有它的理由。