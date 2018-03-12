谁在说比特币的“坏话”？

在无数造富神话中，比特币或许是最具传奇色彩的。

从最初的技术员支持，到现在连“大妈”都来拥护，比特币价格从 2012 年初的 4.2 美元一路飙升至去年年底的 19100 美元，上涨将近 4700 倍。

然而，就在越来越多的人开始疯狂地看好比特币，甚至有人宁愿半夜不睡觉也要建立“三点钟”群来对 区块链 和比特币进行大探讨的同时，也有很多大佬对这种因比特币而产生的疯狂保持着十足的警惕。

而在你决定入局买币或者创业之前，听听这些泼凉水的言论清醒一下倒也无妨。

李开复：ICO 泡沫的破裂可能导致 AI 泡沫的破裂

“比特币有自己的价值，但我们看到比特币其他的风险，所以并不去碰它。”在达沃斯论坛上，李开复接受媒体采访时如此表示。

当时，李开复还表示 ICO 是最大的泡沫，ICO 泡沫的破裂可能导致 AI 泡沫的破裂，甚至会对科技公司有影响。他提醒个人投资者应该小心，因为接下来的 6 到 36 个月内可能会出现泡沫破裂的情况。

另外，李开复近日还在一个媒体活动中透露他已经退出了所有三点钟群。“三点钟的群我退了，拉入一个群，就被拉入更多群，所以我全删退了。”

马云：我们并非离不开比特币

马云对区块链技术相当着迷，但对于比特币等虚拟货币，他很早就表示“没有太大的兴趣”，马云认为，我们并非离不开比特币。

“我想知道的是，比特币可以给社会带来什么？”

巴菲特：比特币是海市蜃楼

巴菲特也是比特币价值的坚定怀疑论者。

早在 2014 年，巴菲特便认为比特币是海市蜃楼，并呼吁大家离比特币远点。“这是一种转移资金的手段。它是一种有效的转移途径，而且可以通过匿名实现这个过程，还有诸如此类的一些特色。不过支票也是一种转移金钱的手段。就因为支票可以转移金钱，所以它就价值连城吗？邮政汇票呢？大家也可以通过邮政汇款转移钱。人们也是这么做的。我希望比特币能成为更好的转移金钱的手段，但你可以用许多方法创造出类似的货币，将来也的确会出现这种情况。在我看来，认为比特币拥有某种巨大内在价值的想法非常可笑。”巴菲特告诉 CNBC。

之后，巴菲特也以比特币无法创造价值的缘故，将比特币定义为“不折不扣的泡沫”。

“它根本就没有意义。这东西居于监管之外，居于控制之外，无论是美国联储还是其他的央行，都无法监测。对这件事，我从根儿上就不相信。我认为它迟早要彻底崩盘。”

为此，在近期比特币创单日最大跌幅之后，巴菲特甚至表示：“如果可以给所有加密数字货币都买一份五年期的看跌期权，我乐意去做。”

比尔盖茨：比特币直接导致死亡

据了解，比尔盖茨最早其实是比特币的支持者。2014 年，他还在彭博电视的采访中称比特币令人兴奋，支付的便捷性“比法币要好”。

然而，后来比尔盖茨倒戈开始指责比特币并不完美。

2015 年，比尔盖茨在 Reddit 上表示：“比特币是一个令人兴奋的新技术，我的基金会在数字货币这一块所做的努力，是帮助穷人获取银行服务。”

“我们不使用比特币的具体原因有两个：一是穷人不会持有一个相对于本国货币价值波动性太大的货币；二是如果你在支付的时候出了错，你会想着收回这笔钱，而匿名是行不通的。”

当时，比尔盖茨也强调要确保比特币不会被用来帮助恐怖分子。而到了现在，比尔盖茨也更加关注比特币的消极面。

近日，比尔盖茨再次在 Reddit 上指出比特币正成为少数直接导致死亡的科技之一。

“加密货币的主要特性是匿名性。我不认为这是个好东西。政府能够找到洗钱、逃税和恐怖主义集资才是好的。现在加密货币被用于购买毒品，成为少有几种直接导致死亡的科技之一。我认为 ICO 和加密货币热潮是极其危险的。”

索罗斯：比特币是典型的泡沫

实际上，就连金融大鳄索罗斯也不看好比特币。今年 1 月 26 日的达沃斯论坛上，索罗斯表示，比特币不是一种货币，而是典型的泡沫。

不过，与一般泡沫的快速崩溃不同，索罗斯认为比特币价格可能会维持在一个平坦的高位。而原因则在于有一些人比如独裁者希望通过比特币在海外储藏财富。

尽管如此，索罗斯仍然认为比特币和郁金香热一样都是基于误解，都是泡沫。

埃隆·马斯克

埃隆·马斯克很少发表对比特币的看法，但他的行动却完全表明了他对比特币的看法。

3 月初，埃隆·马斯克在回答 Twitter 用户提问时称：“我基本上没有加密货币，只有多年前朋友多送的 0.25 个比特币。”

而在更早之前，当市场传言埃隆·马斯克就是比特币发明人中本聪时，他也明确回应称自己不是中本聪，并表示都忘记自己的比特币在哪了。

朱啸虎：没看到必须用区块链的场景，都在炒币

朱啸虎是质疑区块链质疑得最高调的投资人。

近日在与王峰的对话中，朱啸虎强调他质疑的并不是区块链技术，而是区块链的应用。“我至今还没有看到一个必须使用区块链技术的应用场景，而整个链圈好像都对应用场景讳莫如深，这是一个最大的问题。”朱啸虎表示他最怕创业者一上来就讲概念，“这很多时候都说明创业者没想清楚他到底想做什么事。”

同时，朱啸虎发现大部分区块链创业者的商业模式就是发币，而这也是有问题的。按朱啸虎之前的说法，99．99％通过区块链／ICO 融资的项目都是骗子。

“向没有专业投资经验的、所谓的不合格投资人去进行私募，这在大部分的文明国家都是不合法的。”朱啸虎补充表示，“欺负弱者，向弱者收割，我觉得不仅是法律不能接受的，道德上我们也没法接受。我们不是有道德洁癖，但我们是有底线的，一是违法的事绝不做，二是收割弱者、欺负弱者的事情我们是绝不做的！”

最后，对于区块链是否是风口的问题，朱啸虎表示如果区块链是一个真的风口，那肯定会诞生一个千万日活的应用，但现在还没有。“以太坊算是比较成功，但在以太坊上跑的应用，除了发币之外，基本没有其他的应用能够真正活跃的。”因此，朱啸虎认为区块链是个伪风口的可能性比较大。

“即使是个真风口，也不用着急，任何创新都是要经历死亡谷的。”朱啸虎认为在“死亡谷”的右侧入场更合适。

马化腾：区块链是好技术，但腾讯绝对不发“比特币”

其实，早在 2017 年 4 月，腾讯就已经正式发布了腾讯区块链方案白皮书，相关区块链技术已经被腾讯应用在了供应链金融、物流信息、法务存证、公益寻人、腾讯微黄金等多个领域。

马化腾认为，区块链是一个好的技术，但同时也明确表示腾讯区块链不发币。“技术是好的，但是怎么用好这是另一个方面。如果做数字货币 ICO，我觉得还是有很多的风险的，不是技术不成熟，如果大家都可以用区块链技术随便发行数字币，那会引发很多监管的问题。现在数字货币虽然很热，但是我们并没有参与其中，我们不考虑发币，因为我觉得这是一个非常有风险的事情。”马化腾在今年两会期间如此表示。

周鸿祎：比特币是区块链唯一刚需场景

周鸿祎也同意朱啸虎的观点，在两会期间，他表示区块链虽然很热，还没看到什么非用不可的场景，唯一的刚需场景可能只有比特币。

同时，周鸿祎还认为，虽然比特币有账本不可篡改的特点，但并不代表绝对安全，比如当有人掌握了 51% 的算力，或者未来量子计算破解了“挖矿”的哈希算法，对区块链技术都是一个挑战。如今出现了很多交易所、钱包，也发生过安全事件，丢失了虚拟资产，恰恰说明区块链技术需要安全保护。

当然，周鸿祎对数字货币乱象的质疑也不是一天两天了，早在 2017 年 9 月，他便在朋友圈吐槽当时的 ICO 乱象：“我服了 you 了，啥都可以用区块链技术解决，幸亏 ico 给封了，否则这家可以发行数字人民币了。”

丁磊：不要借技术名义和噱头来进行炒作

今年 2 月，网上曾传“网易创始人兼 CEO 丁磊 10 亿买进 96000 个比特币”，但丁磊很快便辟谣称，他一个比特币都未曾拥有过。

丁磊比较看好区块链技术，今年两会期间，丁磊甚至表示区块链本身有很多应用，都会很快改变我们生活的现状，3 年内该技术会突飞猛进。

但对于比特币，丁磊强调不要把比特币想象成区块链，他在 CCTV 的采访中承诺网易区块链产品不会成下一个比特币。

丁磊呼吁，不要借技术名义和噱头来进行炒作，而应该根据具体应用场景结合来推广区块链。

慕岩：很多区块链拥趸已经疯了

一号媒婆创始人、百合网联合创始人慕岩曾在谈了将近 30 个投资人后，才为一号媒婆拿到 2500 万元的 Pre-A 轮融资。但当他拿出基于一号媒婆的 ICO，却在短短 30 秒内募集了 3000 万元资金，这让他见识到了币圈是多么地疯狂。

慕岩认为区块链技术是有前景，但现在需要冷静，因为这就是泡沫时期。“现在基础设施还没完善，用户认知还没建立，至少三五年后才是多数应用类项目最佳启动时间，现在启动的很可能是先烈。”慕岩在接受新浪采访时补充表示，现在不管币圈还是链圈，大多数人谈区块链，实际上都只是在谈信仰。

至于为什么币圈的人这么疯狂？慕岩用马克思的名言解释：“如果有 10% 的利润，它就保证到处被使用；有 20% 的利润，它就活跃起来；有 50% 的利润，它就铤而走险；为了 100% 的利润，它就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润，它就敢犯任何罪行，甚至绞首的危险”。

据了解，在国家出台 ICO 政策之后，慕岩退回了打款人的钱，这个 ICO 项目也宣告失败。

姚劲波：别发币，别捣乱

两会期间，58 同城创始人姚劲波同样发表了对区块链和比特币的看法，观点比较类似于朱啸虎。

姚劲波表示他非常看好区块链的长远发展，但现在，区块链只是跑通了一个服务，就是发币，而且这个服务被太多人滥用了。他认为比特币里面积累了很多金融风险，并且有可能误伤区块链的长远发展。

同时，姚劲波表示 58 同城不会去发币，不会去捣乱。同时，他也呼吁大家都不要这么做。

姚劲波建议从业者要深入到技术里，研究区块链对企业业务的价值，不要因为别人发币而把自己搞得七上八下，感觉自己错过什么似的。

最后，姚劲波希望区块链能有除了发币以外的更好的、有示范价值的应用出来，从而推动社会进步。

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