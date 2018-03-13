工信部筹建区块链和分布式记账技术标准化技术委员会 区块链

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中国工信部 今天通过官网发布通知，将筹建“全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会”，并以此开展专题研究。

工信部在通知中表示，国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）、万维网联盟（W3C）等国际标准化机构已纷纷启动区块链标准化工作。

ISO 成立了专注于区块链领域的技术委员会 TC 307（区块链与分布式记账技术技术委员会），开展基础、身份认证、智能合约等重点方向的标准化工作。中国则以参与国（P 成员）身份参加相关标准化活动。

工信部信息化和软件服务业司指导中国电子技术标准化研究院提出全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会组建方案，以尽快推动形成完备的区块链标准体系，做好 ISO/TC 307 技术对口工作。下一步，部信息化和软件服务业司将积极推动相关工作，加快推动标委会成立，更好的服务区块链技术产业发展。

在中国已经有越来越多的企业开始涉足区块链 ，除了 百度 、 网易 、 小米 推出的“区块链宠物”，中国电商巨头京东不久前启动区块链加速器项目 AI Catapult Accelerator，四大国有商业银行之一的 中国银行 还曾在 2017 年 9 月 28 日首次提交了一项关于区块链扩容的专利。

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