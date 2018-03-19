能赚“原力”、挖“黑钻”，网易搞的这个区块链共享平台到底是干什么的?

“区块链”已然成为 2018 年的新焦点，各大巨头都纷纷进入这场区块链大战，例如“加密米兔 ”、“ 百度区块狗 ”、“招财猫”等虚拟宠物借此东风神出鬼没，好不热闹。近日，笔者就发现网易上线了一款名为“星球”的区块链产品，下载即可“挖矿”。官方公告显示，“星球”是一款区块链生态价值共享平台，后续可进行信息安全存储、去中心化价值交换等功能。但目前，上述功能均未上线。

根据介绍， 星球基地 通过区块链加密存储技术帮助用户管理数字资产，让用户数据真正为自己所有，让那些希望查询或获取个体数据资产的企业或者个人，在星球基地中与本人进行直接交易，利用黑钻进行结算，星球基地的宗旨是“让价值贡献者参与价值分享”。

从网易星球的说法来看，星球基地强调“个人价值的挖掘”，正如用户注册时，需填写个人姓名、身份证、电话信息，这不禁让人产生疑问，一个用户尚不清楚的项目，却要在一开始就透露与用户真实身份和个人状态极其相关的资料，再加上星球基地“让价值贡献者参与价值分享”的宗旨，是否有引入合作企业平台进行“价值交换”的嫌疑？

网易星球产品负责人顾费勇向动点科技表示，这个产品是网易金融利用区块链技术重构商业价值与生态的一次尝试。来网易或者上网游览的每个用户每时每刻都在产生有用的行为，包括信用数据、浏览踪迹，以及购物、娱乐、出行等。这些行为都是个人的重要数据资产，星球为用户提供一个生态圈，通过区块链加密存储技术帮助用户更好更安全地管理行为数据，并在星球中通过去中心化的方式实现价值提升。

星球数字资产的货币单位主要体现在黑钻上。黑钻是依托于区块链技术，基于个人星球活动产生的奖励，相当于一种虚拟货币，可以用于星球上的消费与兑换等。目前，其开放总数固定在 24 万个。

黑钻具有与比特币非常类似的特性，首先都是依托区块链技术开发的一种虚拟货币，其次都是通过数据动态产生虚拟币，并且黑钻的每天产量固定，第一年每天产量约 27 万个，每 2 年减半 1 次，随着时间推移递减，因此总量有限。可见获取黑钻的难度将随着时间的推移越来越大，这一点也与比特币类似。黑钻只限于用户本人使用，不可以交易。

此外，获得黑钻的方式，除日常活动根据原力大小生长黑钻之外，原力大于 35 对的用户有机会获得额外的黑钻大奖，称之为幸运钻，获得幸运钻也会消耗一定数量的原力。48 小时不领取黑钻将暂停生长。总之一句话，物以稀为贵。

原力是用户获取黑钻的影响因子，相当于用户活跃度，在星球上进行浏览、交易、社交等活动，可以增加原力值，原力越高，能获得的黑钻就越多。假设每日发放黑钻总数 C，用户每日领到的黑钻=C*该用户当前原力值/所有用户原力值之和。

根据页面显示，用户可通过芝麻分授权、人脸识别、购物、娱乐、教育、金融等任务获取原力，邀请好友注册也能获得原力，从而加速获取黑钻。

针对有网友不免产生对网易星球是否在刻意收集用户信息并交易的担忧，顾费勇也作出了官方保证：我们并没有存储任何用户数据，用户是在区块链上进行信息记录行为，所有的用户数据仅用户个人使用私钥才能使用，任何第三方包括网易金融在内未经用户许可的情况下都没有权限查看使用用户个人数据。

下一步，网易“星球”未来可能会接入购物、娱乐、教育、金融等领域，黑钻究竟有什么用途，现在还是未知。官方公示，目前兑换黑钻功能正在开发中。

值得注意的是，早前芝麻分授权已接入“星球”，可通过授权增加 30 原力，但不久就下架变成灰色，现已无法进行授权。同时，微信端也做出表态，已封禁这款产品的推广链接，封禁理由为：页面包含诱导分享、诱导关注内容，被多人投诉。网络上也出现了一些黑市交易来获取黑钻的的信息。对此，顾费勇有些没想到：我们设计这个产品的初衷，其实是为了用区块链技术来重构商业价值与生态。网易星球上的黑钻不支持交易，为此我们也提醒用户，注意甄别信息，防止上当受骗。

目前，“星球”还处于内测阶段，注册网易星球需要邀请码，没有邀请码的用户无法获取原力和黑钻，该项目为网易内部所孵化，尚无独立融资需求。至于未来，能否作为一个去中心化的平台来刺激更多的企业加入并提供服务、共建生态，那就是后话了。