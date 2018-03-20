华为的 Nova 3e 看起来也很像 iPhone X 新闻

除了 Oppo R15 和 vivo X21，本周国内第三款“刘海”手机也亮相了。华为的新机 Nova 3e 也“致敬”了苹果 iPhone X 的设计理念，前者机身正面屏幕也留出了一个缺口，而“下巴”看起来则是要比 Oppo R15 和 vivo X21 厚一些，至于指纹识别区域，则是被安置在手机背面，另外手机的前置镜头同样可以用来面部解锁。

华为 Nova 3e 配备前置 2400 万像素摄像头，拥有自然美妆功能，很明显这一点主打的是女性市场。主相机采用 1600 万像素和 200 万像素双摄镜头，支持先拍照后对焦。拍摄方面，Nova 3e 可通过四合一光融合技术，搭配 LCD 智能补光技术，提升夜拍的照片质量。

硬件配置方面，Nova 3e 采用麒麟 659 处理器，屏幕尺寸为 5.84 英寸（2280 x 1080），4GB RAM + 128GB 容量（最高支持扩展 256GB），3000mAh 电池（支持通过 USB Type-C 进行 9V 2A 快充），WLAN 只支持到 2.4GHz，不支持 NFC。

华为 Nova 3e 有 64GB 和 128GB 两种容量可选，售价分别是 1999 元和 2199 元，目前已经在官网开启预售，颜色方面有黑、蓝和粉色三种。