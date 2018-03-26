苹果在英打造全新社区，房内统一预置 HomeKit 智能家居生态系统 新闻

3 月 26 日消息，近年来，随着物联网概念的普及，各大科技厂商纷纷朝着智能家居领域进军，当越来越多的智能家居设备走进千家万户，消费者忽然意识到这样一个问题，那就是面对市场上如此之多的智能家居品牌，以及不尽相同的智能家居生态系统，到底要如何选择。

而 苹果 公司以一种全新的方式为消费者答疑解惑。他们携手瑞典房地产开放商 Trivselhus，双方将会联手打造一个全新的社区，社区内的所有房屋都将预置苹果的 HomeKit 智能家居生态系统。他们希望使用这个方法让亲身体验到 HomeKit 生态的先进性。

据了解，该小区的名字为 Sommar Place，位于英国米尔顿凯恩斯，目前这个社区正处于建设之中。Sommar Place 内部有独立的别墅式房屋，也有公寓式房屋，加在一起共有 56 个住所。和其他住宅不同的地方在于，Sommar Place 在建造的时候就预置了苹果的 HomeKit 生态系统，业主在入住后无需自己购买智能家居设备。

Trivselhus 使用的所有智能家居设备都以苹果的 Home 应用为中心，这是苹果公司针对智能家居设备推出核心控制器。用户在这里可以找到家中所有的智能家居设备，并且可以按照所在的房间进行归类。业主在入住之后可以通过语音来操控这些设备。从智能灯泡到用语音操控的窗帘和加热器，业主在拿到钥匙入住之后就能够立刻使用上这些智能家居设备，享受智能家居带来的便利。

比如用户可以使用 Siri 轻松控制卧室内的环境温度，或是打开客厅的灯等操作。用户还可以更进一步，通过创造“情景”来一次性操控多个设备。例如，用“Siri，早上好”这个命令让 Siri 帮你拉开窗帘、打开毛巾架的加热功能、HomePod 音箱自动播放今日天气信息和新闻并且打开咖啡壶等。

除了智能家居设备之外，业主还将会获得最新的 iPad、iPod Touch、蜂窝网络版 Apple Watch 和 Apple TV 等设备，这些设备都可以用来对屋内的智能设备进行控制。

价格方面，Sommar Place 房屋售价并不高昂。一个三层高、带有 4 个卧室以及私人小花园的连栋别墅的价格为大约 45 万英镑，约合 402 万元人民币，智能家居设备占据了总价的大约 1%。45 万的价格在伦敦只能买到一个面积非常局促的公寓。