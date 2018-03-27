分析师：今年的旗舰款 iPhone 起售价或为 999 美元 Apple

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苹果将于今年晚些时候推出 iPhone X 的续代产品，关于新产品， 有分析人士表示苹果将调低其售价 。RBC Capital 分析师 Amit Daryanani 预测，2018 款 iPhone 的起售价将为 700 美元，这一售价对应的是 6.1 英寸 LCD 屏幕款。5.8 英寸 OLED 屏幕 iPhone（iPhone X 的下一代产品）的起售价将下调 100 美元至 899 美元，而旗舰款 iPhone X Plus（暂且这么称呼）将从 999 美元起售。

本质上，Daryanani 的预测是将新 iPhone 的起售价下调 100 美元——作为对比，iPhone X 的起售价是 999 美元——为旗舰款 iPhone 在高端市场腾出空间。

此前有消息称 5.8 英寸新 iPhone 的制造成本将会降低很多，据称其总物料成本将要比 iPhone X 的低 10% 以上，这或许意味着苹果今年可能会推出低于 iPhone X 售价 999 美元（国行 8388 元）的全面屏手机。

彭博社此前报道称 ，苹果今年将推出 3 款新 iPhone，按照屏幕尺寸分为 6.5 英寸 OLED 屏幕款（iPhone X Plus）、6.1 英寸 LCD 屏幕款和 5.8 英寸 OLED 屏幕款，新款 iPhone 还将通过 eSIM 卡技术支持“双卡双待”。另外，有消息称 2019 年的 iPhone 有可能做到 手机正面完全由屏幕覆盖，不再有“刘海”，以及，有分析师称苹果正在研发 可折叠 iPhone，预计会在 2020 年上市。