郭明錤：重新设计的下一代 Apple Watch 会用上更大屏幕 Apple

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在今年秋季的新品发布会（应该会有）上，苹果可能会发布下一代 Apple Watch。根据凯基证券分析师郭明錤的 报告 ，经过重新设计的 Apple Watch Series 4 将拥有更大的显示屏、增强的健康监测功能和更长的电池寿命。

尽管郭明錤没有说明新手表的更多细节，但他表示 Apple Watch Series 4 的显示屏将加大 15%，并且拥有“更时尚的外形尺寸设计”。他还表示，新款 Apple Watch 将支持可扩展的健康监测功能，旧款产品届时的降价，这些都将有助于提升 Apple Watch 系列产品的销量。

凯基证券预计，苹果将在 2018 年卖出 2200 万至 2400 万部 Apple Watch，相比去年将增长 30%。而从长期来看，凯基证券预计 Apple Watch 未来的销量将会达到每年 5000 万部。

凯基证券在预测苹果产品方面有着不错的记录，比方说昨晚的苹果发布会新品—— 新款支持 Apple Pencil 的 iPad，就被他们“猜”中了。也就是说，如果今天的预测正确的话，Apple Watch Series 4 将会在苹果秋季新品发布会上登场，另外在发布会上可能还会有 3 款新 iPhone 亮相。