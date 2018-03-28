Uber 表示不会在加州重新申请自动驾驶测试许可证 新闻

在发生自动驾驶测试车辆车祸致人死亡后，Uber 立即停止了所有自动驾驶测试，该公司现在决定不再向加利福尼亚州政府申请自动驾驶车辆上路测试许可证。

“我们在 坦佩事件 发生后立即停止了我们的自动驾驶测试行动，包括加利福尼亚州，”Uber 发言人表示 。 “鉴于此，我们决定不再重新申请在加州测试的许可证，我们的自动驾驶车在即近的未来不会在该州进行测试。”

加州机动车辆管理局（DMV）此前寄给 Uber 公共事务负责人 Austin Heyworth 一封信，信件有关上周发生在亚利桑那州坦佩的 致命自动驾驶车祸 ，Uber 在回复中说明了这一决定。

DMV 副主任兼首席律师 Brian Soublet 在信中写道：“除了在全国范围内暂停测试的决定之外，Uber 还表示不会续签当前的许可证以在加利福尼亚州继续测试自动驾驶车辆。根据目前的许可条款，Uber 在加州公路上测试自动驾驶车辆的权限将于 2018 年 3 月 31 日终止。”

如果 Uber 希望在加州重新开始测试，那么该公司必须申请信的许可证，以及配合进行事故分析与调查。另外，Uber 可能还需要与 DMV 进行相关会议。