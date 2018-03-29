爱奇艺将于今晚登陆纳斯纳克，IPO 定价为每股 18 美元 新闻

3 月 29 日，据路透社消息，爱奇艺 将于今晚上市，IPO 定价为每股 18 美元，定价位于 17 至 19 美元区间中段。根据此前提交的文件显示，爱奇艺申请在 纳斯达克 上市，股票代码为 IQ。高盛 集团、瑞士信贷 集团、美林银行子公司 PFS（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）、华兴资本 、花旗集团全球市场和 瑞银 证券将担任此次 IPO 承销商。

公开资料显示，爱奇艺，原名奇艺，于 2010 年 4 月 22 日正式上线。2011 年，百度耗资 4500 万美元认购奇艺 B 轮优先股，并于 2012 年 11 月 3 日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份，成为其单一最大股东，自此，爱奇艺成为百度系一个重要成员，并一直在寻求独立上市。其董事会成员与高管包括董事会主席李彦宏，董事陆奇，CEO 兼董事龚宇等。

2017 年，爱奇艺总营收约 173.784 亿（约合 26.710 亿美元），2017 年会员收入约 65.360 亿（约合 10.046 亿美元）。2017 年 Q4 季度，爱奇艺每月有约 4.213 亿的的月活跃用户和约 1.26 亿日活跃移动用户，而月活跃 PC 用户和日活跃 PC 用户的平均数量分别达到 4.241 亿和 5370 万。

去年 12 月，爱奇艺用户在平台上观看了总共 92 亿小时的视频，每个用户每天平均花 1.7 小时观看其移动应用程序上的视频内容。根据艾瑞咨询公司报告，其通过授权合作伙伴，以月活跃设备计算，在去年 12 月，爱奇艺还经营着中国最大的智能电视视频流媒体服务。

此外，爱奇艺还建立了一个以娱乐为主的领先的社交媒体平台——爱奇艺泡泡，让粉丝追随名人，与名人和娱乐互动社区互动。截至 2017 年 12 月 31 日，爱奇艺泡泡平均约有 4580 万的日活跃移动用户。