LINE 加入直播答题战局，“LIVE Trivia”即将上线 新闻

还记得春节之前流行的直播答题 app 吗？多种原因导致这类型 app 在中国已经转冷，不过直播答题在日本似乎才刚刚开始，除了较早推出的“Gunosy Q”（グノシーQ），日本即时通讯和社交媒体巨头 LINE 也推出了直播答题类产品 “LIVE Trivia”（LIVE トリビア）。

LIVE Trivia 将不会有独立应用，而是作为 LINE 旗下视频直播产品“LIVE LIVE”的一个活动推出。LINE LIVE 将在 4 月 1 日开始进行 LIVE Trivia 的活动，第一期登场的提问嘉宾是千叶县船桥市吉祥物“船梨精”（ふなっしー）。

LINE Trivia 的活动形式和其他直播答题产品类似，嘉宾提出问题，问题涵盖的领域会比较广泛，所有问答全部答对的用户将可以瓜分奖金，获得的奖金将被保存到用户的 LINE Pay 帐号里。

除日本外，LINE LIVE 早前已经开辟了台湾、泰国、印尼等市场，这样的活动以后是否会跟随 LINE LIVE 的扩张一起进入这些地区，目前还不得而知。

2017 年 8 月，一款叫做“HQ Trivia”的应用上线，这款应用由 Vine 创始人 Rus Yusupov 和 Colin Kroll 推出，没多久便开始看到中国也出现了一批模仿者，今日头条、百度、映客纷纷加入“撒币”的行列。不过在 2018 年春节前夕，国家新闻出版广电总局下发 《加强网络直播答题节目管理》 的通知，要求对网络视听直播答题活动加强管理，进一步规范网上传播秩序，防范社会风险。通知下发后，各家直播答题节目都已暂停。