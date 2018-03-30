《硅谷》第五季回归了，它的片头里隐藏了这些你需要关注的小细节

由 HBO 制作的当红美剧《硅谷》第五季 在本周正式回归了。新一季中，可爱但笨手笨脚的 Pied Piper 创始人 Richard 准备演讲却因紧张而口吃、深陷各种丑闻的社交网络巨头 Facebook 被巧妙地进行了讽刺。而除了这些还有什么是你不能错过的呢？

Logo 大集合历来是这部剧的一大看点。不到十秒钟的片头动画中，时下当红的小鲜肉公司与一众硅谷巨头公司同屏出现：Intel、 Google/Alphabet、Chrome、 Nest、 eBay、Amazon、 Netscape、 Tesla、Pinterest、Airbnb、 Theranos、Appcelerator、23 and Me、 Twitch、Dropbox、Yelp、 Android、Oculus、Twitter、Blogger、Uber、 Lyft、DiDi、Facebook、Soylent、YouTube、Oracle、HP、Yahoo/Alibaba Group、Samsung、Re/Code、Apple、Waymo、WhatsApp、Vine 能都悉数上榜过。但细心的观众也能发现，每一季它都会与时俱进重新绘制一遍。

从第二季开始出现的阿里巴巴（Alibaba）占据了原本 Yahoo 的大楼位置，到第三季片头画面左侧出现了 Tesla、Airbnb、Uber ，再到第四季“阅后即焚”上市以及滴滴进入美国市场等……《硅谷》可谓用一个片头，展示了美国科技公司的兴起历程。接下来我们将把时间定格，一帧帧解读硅谷大小公司的变化。

在十秒钟的《硅谷》第五季开场动画中，最为明显的就要数象征 Facebook 公司的户外牌从英文突然变成了俄文，讽刺了这家深陷大选 “通俄门”丑闻的社交巨头 。

尽管俄文字母并非 Facebook 字母的正确对应，但是北美观众都能立即抓住其讽刺意义。2016 年美国总统选举期间，许多俄罗斯人利用 Facebook 等社交媒体发布分裂社会和政治的言论，以此干预美国大选，美政府部门认为该平台是被通俄门人员利用的最为广泛的社交平台，在美大选期间广泛利用社交平台散布关于候选人的不实消息干涉选情。

再来简单对比下上面两幅图的差别（左边为最新一季的，右边则是去年的），这一定程度上折射了科技圈儿 2017 年发生的事情：一家“叼”着 pizza 的无人机从下方带入了我们的视线，凭借标志性的箭头和 Prime 字样，我们很容易辨识出这是代表 Amazon 的彩蛋。但和去年有所不同的是：这次低空掠过的亚马逊无人机 Prime Air 这次送的不是披萨，而是一个亚马逊的快递包裹——亚马逊去年在无人配送上有不少突破， 还计划 打造一套空中无人机交通系统 。

随后，我们的注意力被苹果的圆形办公楼吸引过去，去年的它出现时还只是一个脚手架—— 苹果的新办公址在去年四月正式启用，并见证了 iPhone 十周年的里程碑 ；边缘化的公司 雅虎 彻底不见了，被合并到了 OTHA； Uber 楼顶的人都在通过消防便梯逃向隔壁的 Lyft，同时 Uber 的大楼似乎有个破洞正在塌陷，这当然是在暗示 Uber 在 2017 噩耗连连， 创始人被逼上梁山做起了房地产商 ，但好像 2018 年它也没有时来运转， 第一桩无人车撞死行人案 就落到它的头上。

此外，比特世界也有相应的体现——比如我们发现角落里一个开采石油模样的机器，在不停地挖出比特币、莱特币和以太币，并且还加入了一座办公楼铭牌，归属是美国最大的数字货币交易所 Coinbase。

还有一些值得注意的小彩蛋，那就是道路上首次出现了特斯拉的电动卡车 Semi；Juicero 的招牌生锈脱落暗示了这款智能榨汁机在去年被曝光出来之后跻身硅谷最大的骗局之一；阿里巴巴的商标没有出现也耐人寻味，不过猜测和该公司去年的表现无关而是——可能画不下了。

总的来看，《硅谷》第五季将依然是大家熟悉的味道，融合了创业公司内外的各种摩擦、科技大公司，还有程序员的吐槽和对程序员的吐槽等。考虑到最近好莱坞、硅谷相继出现性骚扰和性侵事件，不排除新一季里将会出现相关内容。

图片来源：《硅谷》