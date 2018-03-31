涂鉴 | B 站、爱奇艺成功上市，小米、华为、苹果在同一天发新品 新闻









在 Recode 联合 MSNBC 的一档节目中，苹果 CEO Tim Cook 称：“我认为最好的监管不是监管，而是自我监管，但是，我认为我们已经超出了这个范围”；中国两家视频网站 Bilibili 和 爱奇艺 分别在 3 月 28 日和 29 日在纳斯达克挂牌上市。

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