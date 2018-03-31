涂鉴 | B 站、爱奇艺成功上市，小米、华为、苹果在同一天发新品
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快速扫览本周科技圈搞了哪些大新闻。
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3 月 28 日，哔哩哔哩董事长陈睿远赴纳斯达克敲钟，哔哩哔哩（以下简称 B 站）终于上市，每股发行价为 11.50 美元，共计发行 4200 万股 ADS，融资额高达 4.83 亿美元。
就在第二天，另一家中国视频网站爱奇艺也成功登陆纳斯达克，股票代码“IQ”，IPO 定价为每股 18 美元。
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小米、华为、苹果在 3 月 27 日一起发布新品，小米发布了 MIX 2S 手机，华为则是在法国巴黎发布了 P20 系列和 Mate RS，苹果这次的发布会以教育为主题，不过硬件上只发布了一款 9.7 英寸的 iPad。
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消息称，打车软件 Uber 已经和 Ola 针对印度业务收购或合并进行了多次谈判，双方谈判还处在早期阶段，可能会在几个月内达成交易。
目前 Uber 已经在中国、俄罗斯和东南亚地区将当地业务分别出售给滴滴、Yandex 和 Grab。
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富士康本周宣布收购 PC 配件公司 Belkin（贝尔金），金额 8.66 亿美元。这无疑是近期较大的一笔消费电子产品收购案。
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成都市交委会同市城管委、市公安局牵头制定了《成都市共享单车运营管理服务规范（试行）》和《成都市共享单车服务质量信誉考核办法（试行）》，根据新规，周期内综合得分在 850 分以上的共享单车服务，将获 AAA 级评定，700 到 849 分为 AA 级，600 到 699 分为 A 级，600 分以下或未按要求执行政府及行业主管部门要求的，将获 B 级评定。
获得 B 级评定的共享单车企业将被责令退出成都市行政区域营运，并纳入企业信用信息共享平台。
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在今年秋季的新品发布会（应该会有）上，苹果可能会发布下一代 Apple Watch。根据凯基证券分析师郭明錤的 报告 ，经过重新设计的 Apple Watch Series 4 将拥有更大的显示屏、增强的健康监测功能和更长的电池寿命。
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针对 Facebook 的数据泄漏事件，苹果 CEO Tim Cook 表示，类似这样的公司应该施行自我监管，进一步限制自身访问调用用户数据的权限。
在 Recode 联合 MSNBC 的一档节目中，Cook 说：“我认为最好的监管不是监管，而是自我监管，但是，我认为我们已经超出了这个范围。”
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中国互联网巨头百度公司董事长兼 CEO 李彦宏在今天的中国高层发展论坛上发表了以“中国经济的新动能”为主题的演讲。
有关隐私和数据安全的问题，李彦宏表示，中国在加强法律法规的建设，百度在当下会更加注重隐私问题，他同时还表示，“我想中国人更加开放，对隐私问题没有那么敏感，如果他们愿意用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的，那我们就可以用数据做一些事情。”
在 Recode 联合 MSNBC 的一档节目中，苹果 CEO Tim Cook 称：“我认为最好的监管不是监管，而是自我监管，但是，我认为我们已经超出了这个范围”；中国两家视频网站 Bilibili 和 爱奇艺 分别在 3 月 28 日和 29 日在纳斯达克挂牌上市。
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