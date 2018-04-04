苹果据称正在研发支持悬停手势操作的 iPhone Apple

新闻

据说未来的新 iPhone 在外观上会有较大改变。 彭博社 报道称，苹果正在研发 iPhone 的新显示器，新屏幕技术将支持检测手势，使用者无需触摸屏幕即可操作手机，类似“悬停”触摸操作。

触摸屏是用户与 iOS 设备进行交互的重要媒介，苹果正在研发新技术的消息，听起来也是合情合理的。

从 iPhone 6s 和 Apple Watch 初代开始，苹果为其产品引入了 3D Touch 技术——运用不同力度按压屏幕，操作系统会给出对应的彩蛋及选项。彭博社的这篇报道提到的“空中手势”，可能会为未来的 iPhone 促成一种新的人机交互形式。报道说，这种屏幕可以测量出手指距离屏幕的距离。目前，三星和其他厂商已经通过运动传感器实现了一些基本的屏幕上方极短距离的手势操作，而苹果的这项技术可能会基于内置于屏幕的传感器。

报道还提到，苹果正在设计一款屏幕向内弯曲的 iPhone，样子类似 LG 的 Flex 智能手机。

彭博社此前预测 ，苹果今年将推出 3 款新 iPhone，按照屏幕尺寸分为 6.5 英寸 OLED 屏幕款、6.1 英寸 LCD 屏幕款和 5.8 英寸 OLED 屏幕款，新款 iPhone 还将通过 eSIM 卡技术支持“双卡双待”。另外，有消息称 2019 年的 iPhone 有可能做到 手机正面完全由屏幕覆盖 ，不再有“刘海”。另外，有分析师称苹果正在研发 可折叠 iPhone，预计会在 2020 年上市。