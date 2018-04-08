农分期完成数亿元 C 轮融资，执一资本领投 新闻

4 月 8 日消息，日前，国内领先的农业服务公司“农分期”正式对外披露已完成数亿元 C 轮融资。本轮融资由 执一资本 领投，BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）、涌铧投资、 顺为资本 、 源码资本 、 真格基金 、InnoVen Capital 等跟投。据了解，此次 C 轮融资除了用于农分期持续扩展业务规模、强化农业服务渠道的优势之外，将继续深度挖掘农资领域的市场潜力，整合先进农业科技以及高校科研资源，打造“农分期未来农业实验室。利用金融工具优势，通过对前沿技术和创新模式的规模化使用和推广，优化并梳理农业生产领域中的各个环节，实现农业生产效率的提升 。

农分期团队正在积极尝试实现农业生产种植的自动化管理，利用卫星遥感、物联网、大数据及云计算等技术，大幅度降低耕、种、管、收、销等环节的人工成本投入，转变以往粗放的人工种植管理模式，转为走低成本、高科技、高效益的可持续现代农业发展道路 。

土地规模化地种植不仅孕育着大量金融需求，与之相匹配的农业专业化服务需求同样亟待解决。农分期创始人兼 CEO 周建认为，20 亿亩可耕地及其相对应的耕种人群背后是以万亿为单位的市场体量。农分期的业务正逐渐深入到农村的田间地头，农机、农药、种子、化肥，每一个行业单独计算都是巨大的市场体量。农分期正尝试以农作物的生长周期为纽带，以“产品+服务”的模式将这些巨大的市场串联成一片尚未被人发现的“蓝海”。

农分期的关注点从过去种地的“人”正在向“人、货、场”转变。农分期将提供不同的产品和服务与之匹配，通过标准化的手段建立了完整的信息体系化，从客户到产品，从生产环节到配套服务，从农户的信息化建档到农户业务的全生命周期。并根据客户的变化，不断调整，从需求端引发连锁反应。从种子、农资产品的购买、配送，到生产种植过程中的农药喷洒等田间管理的各个环节，再到最后粮食和农产品大宗贸易流通，农分期有效承担了农业生产场景中的大量工作，万亿级体量的市场通过农分期的服务被有机整合，散点式的需求被串联起来用标准化流程一站式解决。

与传统农业服务相比，农分期已逐步实现从“产品”向“产品+服务”的转型。为了进一步推动农业服务升级，农分期还打造了线上交易和互动平台 。 农忙时，帮助农户线上下单购买生产资料、预约农机服务、出售粮食等；农闲时，线上实现二手农机转卖、土地流转信息匹配等，进一步提高用户粘性。这也是农分期在产品端的业务趋于稳定后，开始渗透到农业末端，逐步布局供全面的配套服务的 3.0 时期 。

农分期于 2013 年正式涉足农业领域，服务农业规模化生产群体，向农业生产经营者提供金融、生产、粮食贸易、农业技术支持为主的一站式服务 。2015 年，农分期完成了梅花天使创投、明势资本联合投资的天使轮融资；2016 年获得由顺为资本领投，源码资本、涌铧投资和明势资本跟投的数千万元人民币 A 轮融资；2017 年 1 月获得由 BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）领投，真格基金、顺为资本、源码资本、明势资本、涌铧投资、国金证券等机构跟投的亿元级 B 轮融资。