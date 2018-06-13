肖特正式发布高折射率 AR 光学晶圆，更逼真的 AR 体验来了 新闻

日前，国际科技集团肖特（SCHOTT AG）在上海正式面向中国市场介绍、发布了其突破性的高折射率光学圆晶 SCHOTT Realview。这是一款可以带了更逼真的 AR 体验的镜片。

SCHOTT 是一家拥有 133 年历史的德国公司，主要经营特种玻璃和材料，主要涉及的范围有航天、医疗、电子、交通等。SCHOTT Realview 由折射率高达 1.6-2.0 的光学玻璃制成，而是市面上现有玻璃晶圆的光学折射率仅为 1.5 . 依照光学原理，光学晶圆的内部全反射角起到投射图像的作用，而 SCHOTT Realview 则将内部全反射角提高了一倍，使视角更为开阔。AR 设备制造商可以利用这项技术，将用户的视野扩大到人类视觉的极限，从而提高用户的体验度与真实感。

“AR 看起来如真实场景一样。“SCHOTT 先进光学事业部 AR 部门副总裁 Sprengard 博士说。“这个目标启发了我们在三年前开始研究开发这个领域。我们创造了品质卓越的光学晶圆，将其质量最高提升了 10 倍。”同时 Sprengard 非常看好 AR 的市场发展，他预测 2025 年，全球的 AR 销量可增至 5000 万。“那时候，AR 对于我们来说就像现在的苹果手表一样。”他说。SCHOTT 表示特别看重中国的 AR 市场。“特别在中国市场，AR 技术采用率是世界上最高的，科技巨头的投入和创业公司的加入也预示着这个行业会蓬勃发展。” Sprengard 说。

据介绍，SCHOTT 已于近期宣布与浙江水晶光电及其子公司浙江台佳电子信息科技有限公司创办合资企业，其位于浙江台州的工厂负责 SCHOTT Realview 的晶圆制造和光学镀膜。这意味着 SCHOTT 在中国建立了大规模生产 AR 光学晶圆的能力。

Sprengard 表示：“我们的优势在于，我们是一家完全整合的供应商，业务范围涵盖所有对图像质量起关键作用的流程，包括玻璃熔体、晶圆加工、光学涂层等。而且，我们对基础设施的投资可确保有完全的能力扩大生产规模，以满足客户需求。”

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