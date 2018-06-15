狂奔 3 天，我们从 CES Asia 海量产品中挑出了 7 款最“炫”硬件 专题

CES Asia 2018

新闻

昨天，动点科技已经报道了本届 CES Asia 上极具科技感的概念车，而现在，我们将给您带来在展厅狂奔 3 天，筛选出来的 7 款最炫 C 端产品。

1、钢琴也能“自动驾驶”？

近年来，主打音乐教学的智能硬件类产品层出不穷，这款名叫 find 的智能钢琴乍看跟我们平常所见的其他智能钢琴非常类似——前面都有一个巨大的显示屏，显示屏上可以显示相关的乐谱，并可以提示用户如何按键。

但仔细观察，你会发现这款智能钢琴的琴键居然可以随着演奏进程自动地按下或者升起。

用户用它来学弹钢琴，显然要比纯粹地看着屏幕弹钢琴更有效率。

2、看厌了无人潜水器，来盘无人鲨鱼尝个鲜

近两年，无人潜水器已经接过了无人机的接力棒，并呈现爆发的趋势，在本次 CES Asia 展会上，动点科技曾经报道过的 深之蓝 、约肯、 臻迪 、 潜行科技 、 鳍源科技 等无人潜水器企业都带来了自己最新款的产品。不过，在众多无人潜水器中， 博雅工道 带来的“大鲨鱼”最为吸引眼球。

据了解，“大鲨鱼”整机长度接近 2m，自重大于 60kg，采用多关节仿生尾鳍设计，据称可降低设备在水中游动噪声，并可比螺旋桨更省电池电量，因此，其续航可达 2 小时，而在防水方面，其最大作业水深可达 300 米。另外，值得一提的是，其抗风浪等级最大可达 4 级。

3、可预防隐私泄漏的“开关”

这款来自百芝龙的产品看起来非常不起眼，但其实际上却是保护用户隐私安全的一大神器。

这款开关以及插座内集成有 Wi-Fi 模块，多个设备配合，其不仅能够为用户提供全方位无死角的 Wi-Fi 覆盖，设备更可以通过检测识别空间 Wi-Fi 信号的变化判断房间内用户的运功状态，甚至可以识别房间内的是人还是宠物狗。

关于应用场景，百芝龙方面以酒店为例介绍：服务员打扫卫生时只能通过敲门询问房间内有没有人，但房间内如果有人但可能因为睡着了而没有回复，服务员则可能认为房间内没人，从而打开房间打扫，显然，这对住户而言是非常尴尬的。百芝龙认为它们的产品可以解决这个问题：百芝龙的开关可以检测房间内是否有人。

另外，百芝龙表示它们还可以运用于家庭安防等场景，而不用担心摄像头类安防设备所涉及的隐私安全问题。

4、可检测你吃得怎么样的手环

智能手环，早已经烂大街烂到我完全不想提它了。但这款名叫 GoBe2 的智能手环却重新唤起了我对智能手环的兴趣。

与市面上那些测运动、测心率的手环不同，GoBe2 最大的亮点是它居然能够自动追踪卡路里低摄取和饮水量，无需手动记录 。看起来有些不可思议，但 GoBe2 方面的介绍却显示了该功能的可行性：

人体消化食物所需的过程取决于你吃的食物种类和新陈代谢速度，碳水化合物可迅速被肠道吸收并导致葡萄糖曲线急剧跳跃，而蛋白质和脂肪会影响葡萄糖的吸收，需要更长的时间来吸收。此后，当体内葡萄糖浓度升高时，细胞吸收它并释放水，GoBe2 使用生物阻抗传感器来确定该液体的运用，从而估算你消耗的卡路里以及脂肪、蛋白质和碳水化合物的数量。

GoBe2 表示他们可以为用户生成一个更加全面的身体体征数据，从而帮助用户养成更好的生活方式，并提前发现潜在的健康隐患。

5、失眠克星

这款名叫倍佳睡的产品来自于一家名叫前海冰寒的创业公司，据称可以有效改善人们的睡眠状况。

前海冰寒介绍，他们受到美国布朗大学关于光照可以改善影响睡眠的褪黑素分泌理论启发，与美国约翰霍普金斯大学、中国科学技术大学合作研发出程控多波长光学技术。并通过反复测试和计算大量用户体验数据，在有效性和舒适性的考量下，最终成功将光影响褪黑素分泌的原理变为现实，从而研发出了这款通过“光照”改善睡眠的产品——倍佳睡智能睡眠眼镜。

据称，一般情况下，对于本身存在睡眠问题的人群，连续 7 天在 7:00-9:00 期间佩戴 PEGASI 倍佳睡智能睡眠眼镜 30 分钟，就可以明显地改善睡眠问题。

6、手掌大小的自拍无人机

作为视觉动物，面对近年来无人机行业趋同化的现象，我是倍感失望的。比如 零零无限 终于做出了一款与众不同的“ 小黑侠 ”，但不久，市面上居然就出现了一大批类似的产品。

而这款来自上海览意科技的无人机产品却有点不一样，虽然看上去与“小黑侠”也有一定的相似度，但这款名叫 Elan Selfie 的无人机却要小巧太多了，仅仅比成年人的手掌差不多大。虽然此前行业内也有主打小巧的无人机，但实际上，那些产品更多只能叫航模。而 Elan Selfie 不一样，其不仅具有人脸识别、手势识别功能，也可以手持抛飞、自动悬停等功能。

另外，其可以持续飞行 6 分钟左右，但可在 20 分钟重新充满电，最大遥控距离为 20 米，搭载 1200 万像素摄像头。

7、骨传导耳机终于不再泄密隐私

骨传导耳机的卖点是你在听音乐的同时也不会错过外界真实的声音，与人交谈与听音乐两不耽误。但当你体验过世面上很多骨传导耳机之后你或许会失望，你是可以两不耽误了，但站在你对面的那个陌生人却也听见了你在听什么歌——市面上众多骨传导耳机面临着巨大的漏音缺陷。

不过，在 CES Asia 上，我们遇见了一家名叫乐透的公司，它们的产品似乎解决了这个问题。一般骨传导耳机，即使你没佩戴上耳机，只要耳机离你的耳朵够近，就可以听见音乐，但乐透这款起售价 799 元的墨镜+耳机的产品只有在用户真正佩戴上之后才有声音。据介绍，该眼镜采用特殊材料工艺和音腔设计，优化声音传送环境，有效解决了骨传导听声常见的漏音问题，

另外，该墨镜+耳机产品还具有区块链功能，用户听歌会获取一定的代币，听得越多，获取的代币就越多。同时，音乐版权人也会因为自己的音乐被用户听而获得代币，被听得越多，获得的代币也就越多。