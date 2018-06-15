戴威统管 ofo 全球业务，欲在海外推行电动滑板车业务 新闻

据 新浪科技 报道，近日 ofo 创始人兼 CEO 戴威对内宣布，其将直接领导 ofo 国内和国际化业务。原国际业务负责人张严琪将继续担任 COO 一职。

在发给 ofo 海外事业部的英文邮件中，戴威肯定了海外事业部全体员工在过去一年中所做的努力，同时感谢了原国际业务负责人张严琪，称其为 ofo 全球扩张做出了付出。针对此前部分媒体报道张严琪离职的传闻，戴威在邮件中表示，严琪将继续担任 ofo 的 COO 。

据了解，2016 年底，ofo 率先在新加坡开展共享单车服务，随后摩拜、小蓝单车也纷纷出海。戴威曾多次在公开场合表示，海外市场是 ofo 在中国市场之外的第二大增量市场。6 月初，媒体报道称 ofo 或将在美国推出电动滑板车和电单车业务。据悉，共享电动滑板车已经成为美国新出行潮流，Lime 、Bird 等美国创业公司正大力推广这种新的共享出行方式，且成立一年多的估值已快速达到 10 亿美金，Uber 和 Lyft 被曝也有意入局。据媒体报道，美国共享电动滑板车收费标准为 1 美元起用，每分钟收费 15 美分，平均每天每辆可收费 24 美元左右。有消息称，戴威统管海外业务的一大原因，是要在海外推行电动滑板车和电单车业务。

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