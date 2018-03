贾跃亭出席美国 FF 全员大会用英语演讲,透露 5.5 亿美元融资已到账 新闻

3 月 22 日消息,贾跃亭 近日出席美国 FF 全员大会,并用英文进行演讲。他透露了一些 FF 91 及工厂的进度细节,称 FF 获得 15 亿美元融资,其中 5.5 亿美元已经到账,并且汉福德工厂已经正式动工,所有的长周期生产设备都已经下单。另外,FF 已经引入了麦肯锡的人才,这有助于提升公司管理水平,他表示还会继续招募人才。

此次用英文演讲,贾跃亭透露自己正在努力提高英语水平:“很多时候我都希望某天醒来就能像你们一样流利地说英语了。这和我拿到 10 亿美金相比,是一件更值得开心的事情。”

以下是贾跃亭 FF 全员会演讲译文:

大家下午好,感谢你们出席今天的全员会。今天, 我讲话的主题是公司变革,以按时交付 FF 91,实现我们的愿景。

我们已经在今年一季度, 取得一些变革性胜利。在公司重启阶段,我们成功融到超过 15 亿美金, 其中 5 亿 5 千万已经到账。我们招聘了许多顶尖人才,我们甚至看到,其中一些人已经意识到那山并不一定比这山高。我们也通过归巢计划,把他们招了回来。我们已经在 CES 和全球供应商峰会中重启供应商关系, 放行了 FF 91 的大部分零件。我第一次和大家分享,汉福德工厂已经正式动工,所有的长周期生产设备都已经下单。

紧接着,一个好消息,一会会议结束之后,就能立即登录自己的 Solium 账户,并查看到股权信息,我们都是 FF 的 Owner。这些成绩显示出我们的进步,不仅是语言,我们也用行动说话,谢谢各位让这一切变为可能。

然而,我们必须考虑未来的挑战,我知道你们都了解公司有一个独特并宏伟的愿景,但今年,我们必须聚焦五大战略目标。为了达到这些挑战性目标我们必须要聚焦三点管理变革。

第一,我们必须变革组织。我相信,战略决定组织,组织决定成败。我们将敲定二级和三级组织,确保职责分明。我们将招募顶尖人才,给予每人必要的工具来取得成功重建关键领域。

第二,运营变革。要进行集中化、数字化改革。众所周知,麦肯锡在变更管理方面是行业领袖。他们正与我们并肩努力,实现运营数据化、流程化、透明化。举个例子,我们已在二楼建起 FF 91 项目控制塔。任何员工都能看到细节信息,我也鼓励大家都去看看。很快,你将看到我们办公楼内设置的更多基于云端技术的项目控制塔。这昭示着我们管理变革的决心以提升员工在 FF 的每日工作体验。

最后,我们必须变革文化及沟通。我意识到,组织里存在很多部落。要改变文化还需要大量艰巨的工作,这个改变将从我开始。

很多人都知道,我正在努力提高英语水平。很多时候我都希望某天醒来就能像你们一样流利地说英语了。这和我拿到 10 亿美金相比,是一件更值得开心的事情。我没在开玩笑。我这个年龄学一门新的语言挑战很大。但是我还是努力学,因为我认为这是值得我奋斗的目标。奋斗越艰苦,胜利越甜蜜。

这正是我们 2018 年的口号 Fight to the First 的含义。正如我们为改善文化努力奋斗一样,我们要为第一辆 FF 91 的投产而努力奋斗。我们要坚持奋斗,直到 1 月 1 号首辆 FF 91 下线。我们要为成为首个新物种而努力奋斗。

最后,我想提醒各位,我们必须作为一个团队来奋斗。让我统计一下——你们有谁看了几周前的冬奥会?你们看没看团队速滑项目?我对这项运动很感兴趣,它的输赢不取决于哪个成员第一个到终点。而是取决于哪个成员最后一个到终点。当整个团队共同协作时,景象是很美的。

这对 FF 有什么启示呢?首先,我们需要建立团队的化学反应。一支有强烈化学反应的团队总能胜过一支仅有优秀个人的团队。对于稳定的团队,我们必须想办法支持那些还没能及时恢复的团队。至于正在恢复的团队,我们是你们的全力后盾,会为你们提供资源赶时间。

我对你们的承诺是,我要为优秀员工剔除路障。让你们顺利完成各自的部分,最终成功发布 FF 91。

有的人,甚至是我们公司内部的人,都会说这是不可能的。但正如我告诉供应商的,为了实现奇迹,我们必须要有一点儿疯狂,正是像我们这么疯狂的人才能够让不可能成为可能。我们的管理变革从今日开始。一起,让我们 Fight to the First。感谢大家!