美团点评有望 10 月赴港 IPO，Instagram 增加视频群聊功能 | 早 8 点档 新闻

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消息称美团点评将于 10 月赴港 IPO，计划融资 40 亿美元

美团点评 6 月 25 日递交了香港 IPO 招股书，据路透社从消息人士得知，该公司的 融资目标超过 40 亿美元 。

有业内人士认为，由于美团目前处于亏损状态，同时依靠的还是烧钱补贴的商业模式来维持业务运作，所以该公司可能难以实现这一融资目标。知情人士还说，美团点评可能会在今年 10 月上市，但该人士拒绝透露未公开信息。

百度再诉一前员工违约加入头条，索赔 140 万

近日百度再次向劳动仲裁部门 起诉前员工违反“竞业协议”，加入今日头条。

百度表示，公司一位前高级研发工程师以私人原因离职，并与百度就入职时签署的竞业协议达成一致，按照协议，其在离职之日起一年以内不得加入百度竞争对手公司及其关联公司，而百度方面则需按月向其支付一定数额的经济补偿。

不过这位员工在离职后不到一星期便违反竞业限制协议，加入了今日头条关联公司，并且领取了 9 个月竞业限制补偿金。为此，百度向劳动仲裁部门起诉，索要竞业限制补偿金返还及违约金共计 140 余万元。

苹果的课程管理应用现已免费向教师提供

苹果宣布 Schoolwork 应用正式 面向教师免费提供 。这款应用于 今年 3 月的 iPad 发布会 上公布，主打让教师在 iPad 上管理课堂任务，包括创建作业计划和追踪学生的课程完成情况。

教师通过 Schoolwork 应用可以像发邮件一样，给学生布置作业，具体支持的形式包括笔记内容、PDF、网页链接等。除了布置作业，教师还可以通过新应用监控学生的进度，从而提供量身定制的、更加个性化的学习体验。苹果强调，所有存储的有关学生的的数据都是加密的。

微信公众平台赞赏和转载功能升级

微信通过 官方公众号 宣布，微信公众平台的赞赏和转载功能升级，为进一步鼓励原创作者，开启了赞赏作者的原创文章，被转载时（包括白名单转载），文章底部会出现赞赏模块，赞赏收益归原创作者。转载者可以插入推荐语，但不能修改正文和作者。

除此之外，微信公众平台还推出了“开放转载”功能，被设置为“开放转载”的文章，所有公众号无需申请都可以直接转载，文章可在转载帐号显示全文。

Instagram 在聊天功能加入视频群聊

Instagram 宣布推出视频群聊功能，这项功能将可以支持最多 4 人的视频群聊，用户通过 Direct 聊天窗口就能发起。

另外，Instagram 还推出了全新的标签功能以及更多 AR 滤镜，这次的合作伙伴包括 BuzzFeed、NBA 等品牌以及明星，合作伙伴可以建立自己的 AR 滤镜。