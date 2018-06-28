越疆科技获 1 亿元 A+ 轮融资，为轻量级机械臂赋予感知智能 新闻

轻量级智能机械臂公司越疆科技今日正式对外宣布，获得由松禾资本领投的 1 亿元 A+ 轮融资。本轮融资将主要用于教育领域深耕、工业领域拓展及技术方面的探索。

松禾资本董事总经理白云帆表示，“我们看好轻量、协作机器人这个领域，一方面越疆自主研发的驱控一体技术，已经做到了最先进的层次，成本可大幅降低。另一方面，越疆是将动力学算法成功应用人机协作产品上的企业，这在国内企业中是极少数。越疆的机械臂通过轻便的设计让其拥有了笔记本一般的体验，同时搭载视觉辅助，进一步降低了部署的复杂度。这些都是越疆非常独特的优势。”

越疆科技专注于集感知交互为一体的轻量级智能机械臂的研发，在视觉、控制、驱动、本体技术等主要环节实现全自研，是国内唯一采用全自主研发的编码器、控制器、驱动器，实现一个驱动拖四个电机核心技术的企业。

相较于大家印象中的传统大型工业 机械臂 ，2015 年，越疆科技率先推出了全球首款轻量级机械臂。这款小型轻便、灵活稳定的产品，引起了业界的高度关注，为机械臂的跨行业应用带来了新的机遇。越疆科技创始人刘培超介绍，“我们的轻量级机械臂占用面积仅 0.025㎡，重量 4kg，集成了越疆自主研发的高精度驱控一体化全套技术。我们在教育领域中率先启动，并结合行业实际应用场景，如将机械臂应用于工厂流水线车间、医疗、餐饮等新领域，用机械臂冲咖啡、制作煎饼果子、3D 打印、激光雕刻等。用户用机械臂代替人力，能节省 70% 人力成本、提升 300% 的工作效率。”目前，越疆针对教育领域推出了“DOBOT 魔术师”、“DOBOT 魔组”、“独豹系列”等适用于不同年龄的多款机械臂产品，并获得 2018 红点奖、iF 设计奖、CES 创新大奖等国际工业设计大奖，已建立了全球销售渠道，产品远销欧洲、美国等 100 多个国家及地区。

在稳定占领教育市场后，越疆科技瞄准了新目标，进入了被国外老牌厂商长期占领的工业领域。2017 年 11 月越疆推出“独豹”系列工业机械臂，该系列产品集成了驱动一体化、云端控制、视觉等多项人机交互技术，让机械臂有了“人”的感知。越疆科技创始人刘培超认为“人机协作是机械臂的下一次技术跨越，我们先行一步做了探索。这款面向工业领域的感知机械臂，新增了手持示教、碰撞保护、力觉感知和视觉识别等功能，让机械臂有了人性，拥有聪明的‘大脑’、灵活的‘双手’以及敏锐的触感。”越疆工业级机械臂主要应用在工业点胶、焊接、流水线上下料、装配作业、视觉分拣、工业 3D 检测等作业场景，并与腾讯云达成了战略合作，联手推进智慧化工厂的建设。

目前，越疆与清华大学、上海交通大学、悉尼科技大学等国内外顶尖高校展开了技术及产品的全面合作，与 华为 、Bose、周大福、Google、阿里云等知名企业达成战略合作。

越疆创立于 2015 年，从 5 人团队起步，经过三年发展，现规模已达 200 人，其中技术人员 60%，自主研发技术的知识产权 200 多项。今年上半年，越疆销售收入超过 5000 万元，年销售额实现 300% 增长，估值超 10 亿元，在全球轻量级智能机械臂中市场占有率达 70%。此前，越疆科技曾获深创投和前海母基金近 7000 万元 A 轮投资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。