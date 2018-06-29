vivo 的下一个绝招，或许就是它 新闻

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众所周知，人脸识别已经成为今年手机行业的标配。

这其中，不仅有基于 3D 人脸识别技术的 Face ID 掀起刷脸时代的先驱 iPhone X，也有不少通过 2D 扫描+第三方解决方案来实现人脸识别的国产 Android 机型 ，虽然方式容易，技术方便下放，但安全性无从谈起。当然，这里面也出现了小米 8 探索版、OPPO Find X 这样采用 3D 结构光技术、实现安全性更高的人脸识别功能的机型。

最近刷爆朋友圈的“可升降前摄像头”手机 NEX 的创造者 vivo 在本次 MWC 上海放出的关于人脸识别的全新解决方案——TOF 3D 超感应技术带给了行业又一大惊喜。

现场演示中，笔者观察到为了演示这一新技术，厂商特地圈出了一块圆形小舞台用来放置技术演示设备的自拍相机，一旁则是工程机的原型。而所谓的 TOF 是 time of flight 的简写，它的流程就是通过样机发出红外线测算光线反射回传感器所需时间，以计算手机与被摄物体之间的距离。虽然事先没有更多宣传，里里外外的好奇围观群众还是吸引过来（大部分本身打算来一睹为快下 NEX）渐渐组成了展区中为数不多的排队长龙，虽然每个人体验的时间不到一分钟，但就现场的看客反应神情普遍还是比较 amazing 的状态，那么我们具体来打开这项黑科技的闸盒看看它究竟怎么运作的？

“这项技术主要利用传感器测量目标物距离和轮廓，实现手机对高精度 3D 信息的采集和运算，具有有效深度信息高、工作距离远、结构布局灵活、应用场景丰富等亮点。”现场的工作人员告诉动点科技。

笔者进一步了解到：TOF 3D 超感应技术构建的立体图像边缘更清晰，细节更准确，可感应 30 万个有效深度信息点，是结构光技术的 10 倍；工作距离可达 3 米，是结构光技术的 3 倍；TOF 模组的 baseline（基线）近乎为零，相较于结构光技术的 25mm 做到了大幅提升。

vivo 展示的 TOF 3D 超感应技术已经可以支持微信人脸识别支付。智能手机能通过 TOF 3D 超感应技术获取更精细的深度信息和更强大的 3D 建模的能力，应用到诸如人脸识别、手势与肢体识别、3D 拍照、AR 等 3D 视觉领域。

现场的工作人员还告诉动点科技：目前，vivo 已与微信达成技术合作（支持微信人脸识别支付），并将于 2018 年下半年投入商用。未来场景合作的可能性还有很多，包括在线下见到的是刷脸过门禁，刷脸进车站，当下最火的新零售概念将来主导的技术也主要是基于计算机视觉和人脸识别的解决方案，尤其当手机普遍具备人脸识别支付能力，未来消费支付环节都有可能会从指纹过渡到人脸。

不久的未来，这项技术不仅将在消费级量产机上进行验证，还会在后续针对自己的“3D 人脸”进行瘦脸、分角度打光、美颜等功能——其实人脸识别技术在手机上的应用早已开始，人脸解锁只是最新的一种产品体验方式，还可以体现在人像美化、拍照视频和人脸相册等方面，很多直播软件与短视频的解决方案，比如视频中自动美颜、背景虚化、人脸贴纸等效果。

无论如何，该技术将为国产手机的打开方式再添助力！而对于这个技术落地的时间节点，回想去年 vivo 也是在 MWC 同期推出的 屏下指纹识别（新发售的 NEX 已经实现这一技术的落地），而这个时间点距离今天正好一年，所以我们也有理由相信 TOF 3D 走出实验室，真正带给大众消费者的那一天也不会让我们等得太久。