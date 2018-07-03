TC 杭州 | 蚂蚁金服胡喜：不止金融工具，蚂蚁金服新格局和国际化征程

众所周知，蚂蚁金服近期也完成了一笔 数额高达 140 亿美元的融资 ，期间更是得到了媒体的强烈关注 —— 从我们的一张报道截图中就能看出，外界对于其估值的预判一路水涨船高，这个来自中国的金融服务公司得到了全球资本市场的瞩目。但是旗下有众多金融以及移动支付工具的它，到底是一个金融公司还是科技公司呢？这始终给外界的旁观者划上一个问号。在本次 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 的现场，我们特别邀请到了蚂蚁金服副首席技术官 & 阿里巴巴合伙人胡喜先生为我们答疑解惑：

胡喜承认这个问题是最近接受采访最多的 ——

他表示，现在蚂蚁金服技术人员占比差不多在 63% 左右，这其中包括研发人员和偏向于做 AI 的、做算法的、做数据的，甚至包括做决策的人员。63% 的人员当中将近 25% 是做基础设施。

“现在对于大家耳熟能详的支付宝以及蚂蚁金服对外国际出海的两个比较大的 BU，总裁和联名总裁都是技术出身。从这个角度来看，蚂蚁金服应该是以技术为驱动的一家公司，这是从人员的组成、人才的组织角度来看。”蚂蚁金服副首席技术官 & 阿里巴巴合伙人胡喜强调道。

技术创新驱动

在蚂蚁金服这么多年，业务发展一直是技术创新驱动，这也是蚂蚁金服最核心的能力。胡喜首先肯定了这一点。

胡喜从“双 11”这样一个电商的节日说开去，这其中做相关金融业务和支付带来的挑战巨大，给用户提供可靠的、可持续的、稳定的、安全的能力，这也是蚂蚁金服多年的技术创新的一次练兵与汇总——“双 11”这个节日背后必须用非常高精尖技术去解决这个问题，怎样解决每秒钟 25.6 万笔的支付能力，怎样通过大数据、通过 AI 的方式完成这样的能力，且都是技术相关的驱动。背后是数十万台机器去服务这样一个能力，每秒钟几十万笔交易的产生，背后必须得对所有用户的交易、支付负责，必须得有一个很好的风控系统，风控系统背后怎样做决策，这也是相应的技术去驱动的。

胡喜接着谈到了为小微企业提供的贷款业务，其最早就是为解决在淘宝上的贷款问题，给买家提供贷款能力。“最早开始创新的时候，第一笔贷款叫做“订单贷”，贷款额度是 1381.56 元，为了这笔贷款相应的人员需要工作 3 天左右时间才能够完成整个流程。当时发明了一种“C + P”模式，C 代表电脑，P 代表人，通过人和计算机之间交互模式解决这个问题。但是按照这种方式不能解决上百万、上千万小微企业融资难的问题，后来通过大数据、AI 算法以及相应的模型方式才释放出“310 模式”——3 分钟申请，贷款 1 秒钟。这个模式背后都是技术驱动带来的业务变革。

做互联网的推进器

蚂蚁金服 2015 年开始就在做对外开放，逐步推出了“互联网推进器计划”，并期望在未来 3 – 5 年时间服务 1000 多家金融机构，并且加速步伐把蚂蚁金服几乎所有业务全部开放——包括花呗、借呗、小微贷款、余额宝等… 除此之外，把一些与传统交易相关的能力开放，到现在把风控能力、AI 能力、数据能力全部对外开放，这个背后涉及到了蚂蚁金服对使命、愿景的追求。“蚂蚁金服最早的使命、愿景就是用科技的理念解决这个社会当中不平等的问题。”胡喜如是说。

下一步向前走，在金融行业蚂蚁金服耕耘数字金融领域最核心的能力是什么？他一一分析道出：

1. 怎样解决金融背后的链接能力，怎样和用户触达；2. 解决风险能力，怎样通过比较好的方式解决风险问题；3. 最核心的问题就是信任问题。而回顾括蚂蚁金服在金融方面做的事情，包括支付、财富、保险、小微贷款，都能从中看到与之相关的核心的能力：

解决信任问题、安全问题、可靠性问题。找到相应的技术，我们看到了区块链，这个技术可以很好地解决当下遇到的问题，所以第一个布局是区块链技术。

链接，未来 5 – 10 年时间要服务 20 亿消费者，但是蚂蚁金服员工不到 1 万人，不可能按照人力方式，必须找到更高效的方式，从大数据走到 AI 浪潮，逐渐找到更好的、高效的方式服务客户，给客户更好的体验，怎样找到更高效的方式服务消费者。

除了区块链、AI，最关键的就是在金融当中最核心的所有能力都不需要，只需要一个能力，就是安全。怎样给客户提供更好的安全风控，而且必须是实时的毫秒级的风控能力，必须要相应的有一个安全的核心大脑。在数字世界中最大的挑战是识别你自己，要知道你是谁，很多时候安全在解决身份识别的问题，怎样做身份识别，包括数据隐私、安全加密方面的保护，安全是关键点。

IoT，更好连接客户，采用另外一种方式触达用户，很好的把数字世界和真实世界连接在一起，我们也在尝试，我们坐公交车也好、地铁也好，包括支付，都是 IoT 的相关延伸。

计算能力，不仅仅是云计算，要提供金融性计算，这个计算是可信的并且是可靠的，怎样能够在更大规模的，比如说几十万台机器上跑相应的计算。

在国际化方面服务 20 亿消费者

蚂蚁金服希望服务于全球的 20 亿消费者，全球 20 亿消费者是否能够从中国周边东南亚国家服务起，2015 年开始准备了“出海计划”，其中最大的问题是怎样出海？

蚂蚁金服副首席技术官 & 阿里巴巴合伙人胡喜讲到，“区块链汇款刚才很多人都说到了，出于马老师最早的承诺，菲律宾找过来说能否通过支付宝的方式解决菲律宾的汇款问题，就是可以像中国人使用支付宝一样方便，因为菲律宾做一次汇款带来的时效性成本非常高，另外就是汇了一笔款要三小时甚至好几天能够汇到，怎样解决汇款问题。6 月 25 日我们发布了（以区块链技术为基础的跨境汇款服务）香港到菲律宾钱包汇款只需要 3 秒钟，这是最近一次在国际方面的布局。”

蚂蚁金服副首席技术官 & 阿里巴巴合伙人胡喜总结到：钱不能在线化，还是要靠当地的合作伙伴一起去做，他们更了解当地的情况，我们策略还是和当地的合作伙伴一起共赢，找到当地的合作伙伴，他们有当地很好的金融牌照、整个合规流程非常严格和正规，与他们合作，给他们赋能，形成一个一个服务模式。我们希望和合作伙伴一起共赢，给他们做技术赋能、研发赋能、人才赋能、业务创新赋能，帮助他们一起对外出海，这是我们国际化策略。