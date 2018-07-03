TC 杭州 | 天壤智能：人类已经在围棋上输给了 AI ，下一次会输在哪？ 专题

TechCrunch 杭州 2018

什么时候人工智能开始让人们感到恐惧的？大概是从 2016 年 3 月份 AlphaGo 在围棋大赛上打败职业选手李世石开始，这次战役被认为人工智能算法打败人类大脑的里程碑事件。

由谷歌旗下团队开发的 AlphaGo 一夜之间名声大躁，广泛传播被媒体捧为将要取代人类像神明般的存在。在国内，由天壤智能研发的 AI 围棋程序也在今年 5 月底与围棋世界排名第一的朴廷桓进行了一次人机对抗，历时 3 个多小时，交战 200 回合，战胜了朴廷桓。

在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，天壤智能创始人兼 CEO 薛贵荣为我们解密 AI 围棋到底是怎样神秘的存在，未来是否会取代人类。

薛贵荣解释，AI 围棋程序简单来说就是一个超复杂的空间下的博弈环境下的决策问题。“比如说很多人都是炒股的，炒一只股票可能没有问题，但是炒 A 股 3000 支股票对你而言就是非常大的挑战，每一秒钟要做很多的决策，要考虑的事情非常多，我们把这类问题归为大空间下的对抗性或者是博弈环境下的决策问题。” 薛贵荣讲道。

人工智能对大众来讲一点也不陌生，AlphaGo 将人工智能的神奇普及的人尽皆知。而在前有 AlphaGo ，后有科技巨头不断试水的今天，天壤智能如何找准自己的位置？薛贵荣表示，天壤智能在过去的两年的探索中发现，人工智能围棋解决了一个系统性问题即算力优化。利用智能围棋原理，天壤智能搭建了分布式深度强化学习平台可以适用于其他领域。同时，他们还利于围棋原理创建了伴随式的学习方法用于为机器做神经网络训练。“分布式调度的深度强化学习的方法再加上伴随训练的东西，这两点加在一起以后，我们在世界上排名前面有一个 AlphaGo ，中间有一个绝艺，后面就是我们，在 AI 层面上我们排在前三水平。” 薛贵荣称。

AlphaGo 虽然出名，但谷歌至今没有探究出它的落地应用和商业化变现模式。而薛贵荣说，天壤智能可以利用智能围棋原理解决很多有挑战性的问题，比如城市、安全、金融、商业营销等问题，包括军事指挥问题，以及非常复杂场景下，地理调度的决策问题等等。薛贵荣举例说明：“关于商业营销，说到底营销是一个决策的问题。我们在去年“双 11 ”、今年三八节，包括刚刚过去的“ 6.18 ”，这些商业场景下的营销活动可以帮助客户提升 60% – 80% 的投资回报率。关于城市交通信号灯的控制，我们正在与杭州交通大脑合作，来优化整个交通信号灯的控制，产品估计在下个月就会实控整个交通的控制场景。”

对于一家创业公司来讲，薛贵荣称从硬件资源上相对于 Google 、绝艺等大公司，资源是非常有限。天壤智能硬件资源可能占他们 1% ，大部分资金投入在搭建人工智能算法的平台。另外，薛贵荣透露，天壤智能近期刚完成过亿元 A+ 轮融资，此前曾获得高榕资本投资数百万美元的天使轮和 A 轮融资。

AlphaGo 创造的奇迹已经成为过去，人工智能的未来依然不可知，可能一步步拓宽人类的认知框架。薛贵荣讲道：“ AlphaGo 的场景属于一对一的场景，叫做完美新型场景下的博弈问题，而比如说城市的问题等，都属于非完美状态下的决策问题，这便更难。前一段时间 OpenAI 解决了 5 对 5 对抗性的问题，这个相对于一对一围棋更加复杂。还有魔兽的场景，N 对 N，这些都是未解的问题。未来的 AI 会是什么样谁也不清楚，但我们认为模仿学习很重要，包括机器向人类学习和机器之间学习。机器通过模仿学习可以超越被模仿对象，不断学习不断超越，不断打破界限。未来的 AI 会从这个角度不断向前进步，5 对 5 也好，N 对 N 也好，才会继续走下去。”