CNN 曾将 2016 年形容为“自动驾驶汽车的转折点”。至此，自动驾驶加入到最热门的话题队伍，越来越多的企业开始路测自动驾驶，人们似乎看到了未来交通的愿景。各大汽车企业纷纷宣布将于 2020 年前后落地无人驾驶汽车，创业公司入狱后春笋般涌现，资本也是炽热的扑向该领域。那么，自动驾驶行业的发展真的如此乐观吗？它真实的样子是怎样的？未来它的趋势如何呢？

从个体的需求来看，短期内大众对于自动驾驶技术更多是属于微观的观看之中，但是对于资本而言自动驾驶的意义则显得更为重大。资本对于这个问题的回答与态度是行业发展的重中之重。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 的自动驾驶分会场上，顺为资本执行董事孟醒和红点创投执行董事刘岚分享了他们对于自动驾驶发展的观点。

首先，资本的角度，孟醒认为从 2016 年自动驾驶受关注以来，在发展过程中逐渐衍生了不同的方向，这个趋势是资本所关注的：“刚开始出现的公司的特色可能是以前做视觉出身或者做深度学习的突然进入到这个领域，他们带来的变化是在感知层面。2017 年，大家开始寻找落地方案。2018 年出现细分领域和应用场景，就像今年会看到比较多的在小局部物流和干线物流的场景。”从技术到应用，自动驾驶每个小的阶段发展趋势都是资本必须药提前预见的。对此，刘岚也表示同意，他认为：“投资人最初关注的自动驾驶项目一定，起初是从整个决策，整个视觉，再加上激光和解决方案去切入这个事情，后来看细分的功能应用，再往下打开整个产业链以后，会看上下游技术。”

投资不是做慈善，商业投资是需要回报的。所以，投资除了在需要前瞻或者系统化的行业视野，还要有非常理性的投资逻辑。随着 2016 年自动驾驶的爆红，大量资本涌现。不过，通过一两年的实践证明，自动驾驶并不像想象中腾飞的那样快。很多资本渐渐淡定下来。对于这个现象刘岚觉得是极其正常的情况：“当资本进去一段时间之后，发现这件事情的周期并没有想象的那么快。虽然有一些方案，如无人清洁车已经商用，但真正的自动驾驶路途还很长。所以资本经过一个过程之后会冷静下来，也许头部的公司还会持续的再融资，不过整个资本界，速度和资本规模都在下降。等着技术和产业不断成熟之后，会再次热起来。”

其实就市场角度而言，目前的无人驾驶行业依旧很火热，很多创业公司争前恐后的进入，有的想做事，有的只是想拿钱。那么，资本在选择标的时，如何找到合适的千里马呢？刘岚想起了他在市场预判方面的经历：“我们对这个市场的判断很容易失误。如以前我们认为 2017 年下半年肯定有一批无人驾驶公司会破产，但到现在依然没有发生。”目前，整个无人驾驶领域的创新状况就是：企业第一轮融资通常是几百万的规模，还比较正常。但第二轮时，融资规模就会很大，估值被抬高很多。这时候就快速出现了头部公司。他们可以获取更好的人才，新的创业公司很难追赶。“所以也许很多投资机构会无奈的选择头部公司，最后结果必然是一个资本聚集效应。”刘岚说。

那么是否新的创业公司就没机会获得资金的青睐了呢？孟醒并不这么认为。“我喜欢剑走偏锋的团队，差异化的思维和切入的角度是比较好的。”他说。孟醒表示比较喜欢看早期的创新公司，不过他们需要和现在市面上做的完全不一样，别的公司想要进入需要一定的决心和精力。“很多所谓的比较 low 的场景大家不屑于去探索，尤其是高大上背景的创业者。但其实大家都是从最身边的打车等等来做，慢慢从一些比较 low 的场景做起来的。”踏实和差异化是孟醒认为新的创业公司的必备素质。刘岚也赞同这个说法，他说：“我们投无人清洁车的时候，就是因为它做差异化的事情。别人没有关注这个领域，而它先在市场上广而告之。这个时候它能拿到一些订单，慢慢的就会成为这个领域的头部企业。”

不过同时孟醒认为对于 VC 机构来说，错过了 2016 年和 2017 年的好标的，现在在市场上找好的标的有一定的困难。“比如现在做路测的门槛越来越低了，原来都是头部公司能做的事情，现在刚入行不久的公司也能做了，所以资本就很难去判断哪个公司更好。”他说。不过无论是对于资本还是创业公司，他认为接下来车联网体系怎么能够跟无人驾驶系统配合和仿真器等领域都是存在大量机会。而对于已经进入的好的自动驾驶初创企业，也许后续 BAT 等科技巨头的进入是听起来不错的选择。不过，刘岚却不这么认为。他觉得公司需要考虑如果和百度合作了是不是会失去腾讯的合作机会。

对于这些尚待挖掘的领域，初创公司还有机会角逐头部企业的市场地位。对此刘岚总结了自动驾驶行业做的好的公司的特质，以给予初创公司一些建议：“跑在头部的一些公司有两个特质：第一是做的早，第二是团队在过往经验上有很深厚的经验，不管在整车方面还是 AI 方面。”