中兴任命新管理层，徐子阳为新任总裁

据 巨潮资讯网 消息，中兴通讯（ZTE）今天召开第七届董事会第三十二次会议并发布决议公告，同意不再聘任赵先明为公司总裁，并同意聘任徐子阳为公司总裁。聘任王喜瑜、顾军营、李莹为公司执行副总裁，并同意聘任李莹兼任公司财务总监。

截至公告发布日，赵先明、徐慧俊、张振辉、庞胜清、熊辉分别持有公司 A 股 488636 股、756851 股、218400 股、733682 股、10000 股。赵先明、徐慧俊、张振辉、庞胜清、熊辉、邵威琳离任后，相关股份变动仍遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

中兴通讯新任总裁徐子阳在 1998 年加入中兴，2011 年至 2013 年任中兴 MKT 四分部总经理分管欧美系统产品，2014 年至 2016 年任中兴子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理，2016 年至今任中兴总裁助理及无线经营部 CCN 核心网产品线产品总经理。

美国商务部长 Wilbur Ross 在 6 月初表示，美国与中兴通讯达成协议， 允许中兴恢复运营 ，但前提是中兴需要支付 10 亿美元的罚款，并在第三方托管账户存放 4 亿美元，另外还要在 30 天内更换董事会和管理层。

中兴通讯 在 6 月 12 日晚间 发布公告 ，对美国商务部 禁止当地企业向中兴出售零部件产品的事件进展进行了说明，并宣布股票将于 2018 年 6 月 13 日上午开市起复牌。