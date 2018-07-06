据说苹果将发布蓝、金和橘色版新 iPhone Apple

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苹果预计会在今年晚些时候发布更大的 iPhone 型号，新品或将拥有更多配色。据 9to5Mac 报道，知名分析师郭明錤预测传闻的 6.5 英寸 OLED iPhone 将推出黑色、白色和 新的金色 。传闻中的 6.1 英寸 LED iPhone 也将首次带来灰色、白色、蓝色、红色和变体橙色。

如果该预测准确无误，那么苹果将为其 2018 年新款 iPhone 推出至少 4 种新颜色，这对该公司来说是不太寻常的举动。

苹果通常会在一款新 iPhone 发布几个月后推广 Product (RED) 红色版产品。如果你还不知道的话，Product (RED) 是一个以为世界防治艾滋病、结核病和疟疾筹款的非盈利品牌，目前与苹果、亚马逊 、美国运通、Gap、摩托罗拉等公司进行着合作。每家合作公司会制作包含 Product (RED) 商标的产品，商品利润的一部分会捐赠给全球防治相关疾病的基金会。

苹果之前从未发布过橙色版 iPhone。由于采用了聚碳酸酯背板，iPhone 5C 于 2013 年发布时有绿色、蓝色、黄色、粉红色和白色版本。

看看上面 9to5Mac 制作的渲染图，你觉得如何？

根据之前的传闻，苹果今年将推出 3 款新 iPhone，按照屏幕尺寸分为 6.5 英寸 OLED 屏幕款、6.1 英寸 LCD 屏幕款和 5.8 英寸 OLED 屏幕款，旗舰款 iPhone 的起售价或为 999 美元 。另外据称苹果正在研发支持 悬停手势操作 的 iPhone，以及新 iPhone 或将支持 物理双 SIM 卡 ，以带来“双卡双待”功能支持。