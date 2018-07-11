映客将于 7 月 12 日在香港挂牌上市；苹果公司将合并 Core ML 和 Siri 团队 成立 AI/ML 团队|早 8 点档 Apple

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早8点档

映客将于 7 月 12 日在香港挂牌上市，每股售价 3.85 港元

7 月 11 日，映客发布 公告 称预计将于 7 月 12 日在香港挂牌交易，公司发行 3.0234 亿股，IPO 价格定在每股 3.85 港元。

按照定价计算此次 IPO 所得款项净额约为 10.49 亿港元。映客表示所得营收除补充集团的营运资金以外，一方面将进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容，开展集团营销活动，扩大用户群及推广品牌；另一方面将进一步开发集团的技术、提升研发实力，特别是大数据及人工智能技术；另外公司还将继续物色新的战略投资及收购机会。

苹果公司将合并 Core ML 和 Siri 团队 成立 AI/ML 团队

据 THE VERGE 报道 ，苹果 公司宣布将合并 Core ML 和 Siri 团队，成立一个新的 AI/ML（人工智能/机器学习）团队，由 John Giannandrea 担任负责人。 John Giannandrea 曾在 谷歌任 职 8 年，负责领导机器智能、研究和搜索团队。

据了解，Siri 和 Core ML 团队合并后内部结构将保持不变，仍将保持与开发者工具、地图、Core OS 等各个项目互相整合的状态，但需要向詹南德雷亚汇报工作。成立 AI/ML 团队可以看出，苹果公司对人工智能和机器学习的重视。

特斯拉抛弃预定，正式向北美地区出售 Model 3

据 THE VERGE 报道 ，7 月 11 日，特斯拉 正在美国和加拿大接受 Model 3 电动轿车的订单，并且不需要事先预订。任何在北美的人都可以通过特斯拉的网站直接订购，订购者须支付 2500 美元预存款以提前订单，这些预存款将用于抵付他们汽车的总成本。一旦特斯拉给客户分配车辆识别号码，通常在他们下单后的几天内，保证金就会被退回。

特斯拉公司表示，Model 3 的订单将按优先顺序完成，优先条件包括：客户是否有预订、订单日期、选定的车辆配置和交货地点等。

香港首家共享单车公司 Gobee.bike 倒闭

香港首家共享单车初创公司 Gobee.bike 宣布即日停止业务，同时停止接受新用户登记和账户增值服务，现有 Gobee.bike 用户可在 7 天内继续用车，7 月 17 日，所有单车将被上锁。

Gobee.bike 首席执行官 Raphael Cohen 表示，一年多以来，公司业务未能实现盈利，而庞大的单车维修开支，让它们难以继续运营。Gobee.bike 对于无法继续提供服务表示抱歉。该公司表示所有用户可以从即日起至 8 月 10 日，通过手机应用获取押金退还。

微信封锁涉赌微信群，多达 8000 余个

微信公布了 2018 年第二季度赌博行为 处理结果 ，对 50000 余个帐号根据违规情节严重程度进行阶梯式处罚，并对 8000 余个涉赌微信群进行封群处理。

微信表示，世界杯期间，部分网络赌博形式以赌球为主，线上世界杯购彩平台已被国家关停，部分赌球活动转移至社交平台，微信也对此进行了专项清理。

ofo 在印度裁员

有知情人士告诉 TechNode 动点科技 ，ofo 印度分公司的大部分员工 已经被解雇 。今年 6 月，ofo 的一名高层人员告知当地经理，他将到访并讨论公司在当地的未来业务发展规划。这名高层人员指示当地员工假装回收公司的自行车，以便让公司开始对行程收费——最初几个月在该地区可免费使用 ofo 共享单车。然而，这些员工随后收到通知要求从公司离职。

除了浦那（Pune），ofo 现在已经终止了印度其他城市的业务。该公司于今年 4 月开始在该地区开展业务。ofo 当时承诺将向员工（大部分被聘为顾问）提供正式的录用通知。ofo 还表示，未来几年将向员工展示一份运营规划图。但这些没有实现，ofo 也没有向受影响员工提供转移至其他地区办事处工作的选择。

除印度地区业务之外，ofo 的 澳大利亚业务 似乎也遇到阻碍。ofo 在一份发给媒体的声明中表示，已经做出了战略决策，将重点关注较为优先的国际市场，并将逐步结束澳大利亚当地的业务。