独家：ofo 在印度裁员，扼杀了该地区业务

共享单车公司 ofo 已经开始在其印度公司裁员，该举动进一步引发公众对于谣传的 ofo 资金危机的关注。 知情人士告诉 TechNode 动点科技 ，ofo 印度分公司的大部分员工已经被解雇。

今年 6 月，ofo 的一名高层人员告知当地经理，他将到访并讨论公司在当地的未来业务发展规划。这名高层人员指示当地员工假装回收公司的自行车，以便让公司开始对行程收费——最初几个月在该地区可免费使用 ofo 共享单车。然而，这些员工随后收到通知要求从公司离职。

除了浦那（Pune），ofo 现在已经终止了印度其他城市的业务。该公司于今年 4 月开始在该地区开展业务。ofo 当时承诺将向员工（大部分被聘为顾问）提供正式的录用通知。ofo 还表示，未来几年将向员工展示一份运营规划图。但这些没有实现，ofo 也没有向受影响员工提供转移至其他地区办事处工作的选择。

根据 ofo 网站，该公司在班加罗尔、德里、金奈、浦那、艾哈迈达巴德、哥印拜陀和印多尔运营共享单车。ofo 最初在封闭社区、大学校园和医院开展了试点项目，还与印度移动钱包和电子商务公司 Paytm 进行了合作。

一位发言人回应称，该公司去年的快速扩张使其更好地理解了其国际业务。 “我们现在的重点是我们的优先市场和盈利能力。我们正与当地市场沟通我们的计划，“发言人评论道。ofo 表示无意在自行车回收过程中欺骗员工，并试图在不稳定时期优化其运营，同时补充表示公司的目标是负责任地退出该市场。

这并不是首个有关 ofo 在国际市场的裁员消息。今年 6 月，一位消息人士告诉 TechNode 动点科技， 该公司新加坡团队 员工已经 走了一半 。ofo 联合创人于信发朋友圈驳斥裁员消息，还赞许了新加坡运营成绩：“ofo 海外业务仅仅一个新加坡的营收怕是比其他某些友商全量营收都高。”

ofo 最近开始在自行车和应用程序上销售广告，试图在资金紧张形势下增加收入。知情人士表示，该公司已经偿还了 30 亿元人民币债务的 20％。 ofo 还向阿里巴巴 以动产抵押方式换取了 17.7 亿元融资 。

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