媒介匣：一个服务企业营销市场的“京东模式”如何做？ | 创业

在互联网营销领域有这样一句话—— to C 的市场目前已经很难再有创新,普通创业者的机会越来越少,但是在 to B 企业服务市场,整个行业还没有出现头部平台,这就给了今天我们介绍的这家创业公司诞生的土壤。

媒介匣 是一家 2016 年 7 月上线的互联网营销资源与服务平台,基于大数据的监测、分析诊断并整合大量互联网市场数据和客户案例,为企业会员智能匹配,实现定制化的营销解决方案,比如去为一名广告主提供什么是对它最有价值最优解的互联网营销资源与服务组合。

作为一体化的互联网营销资源服务交易平台,媒介闸这个“盒闸”里的容量可不小,它的服务内容不仅涵盖搜索营销、新闻营销、自媒体营销、口碑营销广告投放、营销服务等其他高效便捷的传播资源与服务,还将百科、新闻等所有产品整合到一起,并且将产品价格标准化、透明化。平台将连接用户以及供应商的繁琐流程做了不少减法。

在规模数据上,媒介闸成立至今整合了百余家合作伙伴近十万余种媒体资源与服务 ,先后为数千家企业商户提供品牌传播服务 。同时,媒介匣研发中心开发了广告主系统、拍档系统、媒体主系统三大系统,这一点优化了互联网营销资源服务的交易流程和成本,而且它还会在服务的过程中有专业交易顾问全程跟踪进度,确保平台服务的品质。

让营销更简单的口号其实一直是行业的痛点。那么媒介闸的创始人是怎么做到的呢?

“在 to B 企业服务市场上,整个行业还没有出现头部平台,但我一直在营销领域比较擅长,所以看到有潜在市场机会就打算自己成立一个了。”媒介闸 CEO 高军这样告诉动点科技。高军自己同样也是一名连续创业者,创办媒介匣之前,曾创办智能电视应用商店爱家市场,带领团队获得了 1000 万智能电视用户规模。还先后服务过好划算、嘀嗒团、Google 等单位。可谓是这个圈子的老兵了!

商业模式上,高军告诉动点科技:媒介匣就好比企业服务市场上的京东商城,它将百科、新闻等所有产品整合到一起,并且将产品价格标准化、透明化。平台连接用户以及供应商,而用户看到的是只是产品,而不是店铺,媒介匣平台会自动为用户提供服务商。目前的运营数据已经实现微盈利,下一步媒介匣计划以大数据分析+人工智能推荐为技术基础,诊断企业的营销问题,通过对大量互联网市场数据和客户案例的整合,为 B 端匹配定制化的营销解决方案。

创始团队背景方面,创始人高军负责媒介匣整体运营管理,连续创业者,先后服务过好划算、嘀嗒团、Google 等单位。融资信息方面,媒介匣获得 Pre-A 轮,由华滨创投投资的 1000 万,目前还在谋求下一轮融资。

