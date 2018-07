51 信用卡今日上市:8.76 港元开盘价较发行价上涨 3 % 新闻

51 信用卡今日正式登陆港交所,股票代码“02051”,开盘价 8.76 港元,较 8.5 港元发行价上涨 3.06 %。以开盘价计算,51 信用卡的市值为 103.98 亿港元(约 13.25 亿美元)。

51 信用卡于上个月末发布 招股公告 ,公告显示该公司拟发行 1.19 亿股,其中 90% 为配售,10% 为公开发售,招商证券国际与花旗银行为其联席保荐人。

今年 3 月,51 信用卡向港交所提交招股书,招股书显示,51 信用卡 2016 年收益总额为 5.71 亿元,较 2015 年增长 536.35%,2017 年收益总额为 22.69 亿元,同比增长 297.37%,复合年增长率为 402.9%。51 信用卡 2015 年经调整净利润为 -1.01 亿元,2016 年为 0.53 亿元,2017 年为 7.44 亿元。

用户数方面,2015 年至 2017 年,51 信用卡平均月活跃用户分别为 350 万、460 万和 590 万名。

51 信用卡的收益包括信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收益,2017 年上述 4 项收益分别为 16.27 亿元、1.40 亿元、1.89 亿元和 3.12 亿元。

2016 年 10 月,51 信用卡完成由嘉实投资和银泰集团投资的 8400 万美元 C+ 轮融资。同年 9 月,该公司完成 3.1 亿美元 C 轮融资,该轮融资打破了互联网金融 C 轮融资纪录。此前,51 信用卡还于 2015 年初完成金额均为 5000 万美元的 B 轮 和 B+ 轮 融资。

51 信用卡管家是一款账单管理应用,集信用卡、花呗、白条、车贷、房贷等多种账单管理功能于一身,该应用通过智能解析信用卡电子账单。用户可使用 51 信用卡的账务管理功能,查阅账单余额及消费明细、计算免息日、查询各种消费报表,还可以及时收到还款提醒。