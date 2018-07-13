真的要来了，苹果在欧亚数据库注册 2018 年款新 iPhone Apple

新闻

苹果 本月早些时候 向欧亚经济委员会（EEC）注册了几款新的 iPad 和 Mac 机型，今天 Consomac 就注意到 ，该公司已经注册了一批运行 iOS 12 的新款 iPhone，几乎可以肯定它们会是将于 9 月推出的 2018 年款 iPhone。

这些运行 iOS 12 的新 iPhone 的具体型号是 A1920、A1921、A1984、A2097、A2098、A2099、A2101、A2103、A2104、A2105 和 A2106。

目前并不知道这些型号对应的是即将问世的那一款 iPhone。之前的传闻和预测报告称，苹果今年会带来 6.1 英寸 LCD 屏幕、6.5 英寸 OLED 屏幕以及 5.8 英寸 OLED 屏幕共 3 款新 iPhone。

值得注意的是，上述型号与苹果在今年 4 月注册的运行 iOS 11 的 iPhone 的型号是对应的。意味着现在数据库已经更新，这些新 iPhone 将随 iOS 12 正式版一同推出。

Consomac 的报道还提到苹果提交了两款新 iPad 的注册文件，文件表示这些设备运行的是 iOS 11。不过从今天的实际情况来看，苹果可以在后期更新注册信息，所以纠结系统是不是最新的 iOS 12，就没有多大必要了。是新品总会和我们见面的。

苹果昨晚更新了 MacBook Pro 产品线，新电脑采用英特尔最新的第 8 代处理器，换上了第 3 代蝴蝶键盘。详情可 点此查看 。