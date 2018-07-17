ofo 再丢一城：德国柏林 新闻

7 月 17 日消息，有德媒报道，中国共享单车 ofo 小黄车宣布，在柏林试水 3 个月后，“将在未来几周内负责任地退出”柏林市场。据悉，ofo 迄今在德国的唯一单车投放地便是柏林，而这就意味着 ofo 也将退出德国市场。

不过，在 ofo 小黄车退出德国市场的同时，摩拜单车却在德国日益站稳脚跟，比如摩拜单车提供的数据显示，该公司目前已是柏林最大的共享单车运营商。

ofo 的颓势，或许与其资金困境有关。

根据财新报道，截止 2017 年 12 月，ofo 账面上可供调配的资金仅剩 3.5 亿元，挪用 30 亿元押金。

而今年 2 月，ofo 甚至还先后两次将其资产共享单车作为抵押物，换取了阿里共计 17.66 亿元融资。

虽然今年 3 月，ofo 宣布完成新一轮股权+债权的 8.66 亿美元融资，但 ofo 的钱荒似乎并没有缓解，此后 ofo 开始逐渐退出海外市场。

今年 6 月份，动点科技独家获知 ofo 新加坡团队员工已经有 50% 的接到了裁员通知 ，而与 ofo 合作的新加坡当地一个物流公司还折价出售 ofo 小黄车。

不久，ofo 又被报道将退出澳大利亚 和印度市场。

综合各方面的消息来看，ofo 的海外市场并不乐观，或许，使它国际化步伐迈得太快了？