Facebook 回应在中国成立独资公司：工作重点是培训和研讨会 新闻

国家企业信用信息公示系统显示 ，名为 “脸书科技（杭州）有限公司” 的公司于 7 月 18 日注册成立，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），注册资本 3000 万美元，法定代表人为张京梅，股东为 Facebook Hong Kong Limited，100% 控股。

此消息也再度引发外界有关“Facebook 入华”的讨论，不过今天凌晨 Facebook 发言人向 CNBC 解释了有关在中国大陆成立公司的更多情况。

“我们有兴趣在浙江成立一个创新中心，以支持中国的开发商、创新者和初创企业。我们已经在全球很多地方——法国、巴西、印度、韩国这么做了，我们的工作重点将是培训和研讨会，帮助这些开发商和企业家创新和发展。”

Facebook 去年 8 月在中国推出了图片分享应用 Moments 的中国版本——彩色气球 ，当时的消息称，这款应用是由中国公司有格互联网科技在去年 5 月获得 Facebook 授权开发。

也许这次成立的杭州公司是 Facebook 进入中国的另一种形式，但目前来看，这家公司应该与 Google 中国目前的情况差不多，Google 在中国拥有数百名员工，并在北京成立了自己的 人工智能实验室 ，Google 为中国用户推出了一款 Android 文件管理应用 ，以及一款 微信小程序 。

图片来自 Facebook