福特 40 亿美元成立自动驾驶汽车公司 新闻

汽车厂商福特（Ford）发布公告 称，将成立一家新公司 Ford Autonomous Vehicles LLC 负责他们的自动驾驶汽车业务。目前福特正在为这家公司寻找外部投资者，福特计划 2030 年之前对其投资 40 亿美元，其中也包括向 Argo AI 投资的 10 亿美元。

Ford Autonomous Vehicles LLC 位于美国密歇根州底特律的 Corktown，福特表示，新成立的这家公司将包括自动驾驶系统集成、自动汽车研究和高级工程三个部门。福特自动驾驶部门和电气副总裁 Sherif Marakby 为该公司 CEO。

Ford Autonomous Vehicles LLC 将获得福特持有的 Argo AI 的股权，Argo AI 是福特在自动驾驶领域的合作伙伴，位于匹兹堡。

福特是美国第二大汽车制造商，成立于 1903 年，福特曾在 2016 年 8 月联合中国互联网巨头百度向 LiDAR 传感器初创公司 Velodyne 投资 1.5 亿美元 ，并 与 Google、Uber 等公司联盟 ，研究无人驾驶带来的社会影响。

图片来自 Unsplash