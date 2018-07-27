Hello Future 区块链论坛：只有浪潮褪去，我们才能看到谁在裸泳 区块链

观点

今年是区块链跌宕起伏的一年，从万人空巷般的火热到遭遇寒冬，就像一瞬间的事情。人们对于区块链的关注很大一部分源自于虚拟数字货币的火热。然而褪去“一夜暴富”的面纱后， 区块链 技术究竟能否引领互联网之后的下一代技术革命？

7 月 26 日，由冯氏集团利程坊打造的“ Hello Future ”区块链科技论坛邀请了区块链媒体：时代区块链创始人孙骋、宏链财经创始人李丽红、区块链 Live 发起人汪彪，区块链项目：Ruff Chain 首席市场官荆天为、麦田区块链、麦子钱包投资部负责人吴岩以及专注于区块链投资的投资人：JadeValue 总经理孙丽华、500startups 杭州负责人郑思达，分别从媒体、项目、资本三个维度来讲述区块链的现在与未来。

区块链媒体的前世今生

区块链 live 的创始人汪彪回忆说，2017 年 3 月份开始写区块链文章的时候，市面上还没有几家关注区块链的媒体，他曾几度孤立无援想要放弃。但在去年年末今年年初，随着币圈牛市的到来，怀有不同目的的区块链媒体如雨后春笋般冒出。汪彪笑称“区块链媒体多到财经的名字都不够用了”。但后半年以来，币市一路下跌，区块链的热潮逐渐退去，一大批区块链媒体或主动或被迫推出。“只有在浪潮褪去，我们才能看到谁在裸泳。”汪彪说道。

而真正区块链媒体应该怎么理解？在这个浮躁的时代中又该扮演怎样的角色？宏链财经创始人李丽红认为，区块链媒体内容上与聚焦于新零售、智能硬件的媒体无异，宣传普及区块链概念，传播区块链领域新闻是本质。而不同的是，区块链技术与媒体可以产生更深度的融合，区块链可能改变媒体的分发方式，参与方式，保护知识产权。

传统媒体出身的时代区块链创始人孙骋认为区块链媒体相比较与其他媒体，受到金钱的诱惑更大，而在喧嚣的社会中保持中立客观的态度传播新闻是区块链媒体最大的挑战。获得用户的信任，立得住脚的区块链媒体才能持久的生存下去。

经受住大浪淘沙般洗礼后生存下来的区块链媒体无非是经受住了资本和用户的考验，未来与区块链将产生怎样的碰撞？时代区块链的孙骋表示，区块链可以帮助媒体解决很多问题， 一方面是知识产权，依据区块链的不可篡改特性，文章上链之后不容篡改和抄袭，保护原创作者的知识产权。第二个层面是增加原创作者的经济来源。区块链技术可以保护原创作者知识产权同时增加除了其他渠道收入，可能是通过链上的数字货币直接转账而不需要通过微信等第三方。

宏链财经的李丽红则认为由于区块链的共识机制，强调分发协同工作，未来将激发社群的力量。社群的去中心化将革除个人的身份，底层人士的力量将被激发联系起来，产生自下而上的巨大力量。

区块链应用落地探索

致力于为保险和健康医疗行业提供一站式区块链技术和数据服务的麦田区块链，围绕“链”和“数据”在保险和医疗垂直领域构建 BaaS 生态，让保险公司、互助保障平台和健康医疗机构能够无缝对接和应用区块链技术。

麦田区块链、麦子钱包投资部负责人吴岩认为保险条款的“晦涩”，让消费者“望而生畏”的同时，也成为了社会和消费者诟病的重要原因，它严重制约了保险业的“做大做强”。而在区块链时代，智能合约能够很好的解决保险合同专业性与客户体验之间的矛盾，提高社会总效率，智能合约具有自动、智能和刚性执行能力，改变的不仅是效率，更有公平正义。基于共识机制的智能合约为简化合同执行和改善客户体验提供了全新的视角。

曾获得 TC 创业大赛冠军的 Ruff 一直在探索物联网与区块链技术结合的最佳应用场景。Ruff Chain 首席市场官荆天为表示，长期以来，由于硬件碎片化、通信标准不统一、网络环境复杂等问题导致物联网应用稀缺。

而区块链技术的不可篡改性和共识机制正好可以对物联网对症下药，Ruff Chain 建立了结合物联网和区块链的架构，它包含一个分布式物联网操作系统和一条基于物联网领域的公有链。物联网的上链操作可保证数据的一致性和数据的安全性。目前 Ruff Chain 的业务已应用在物权转让和租用、开发数据交易、资产管理和证券化等场景。

资本的区块链观感

在区块链的热潮中，最焦虑的还是传统投资人。技术的门槛性容易让别有用心的人利用，满怀信任的投资可能竹篮打水一场空。如何在泥沙俱下的区块链项目中慧眼识珠？

JadeValue 总经理孙丽华分享他们在投资区块链项目时主要分为三个条线：第一个是基础的协议层偏工具类型的项目，她个人偏向于跨界通讯。第二条条线就是能产生新的供应链的区块链项目，类似于能达到以太坊和比特币性能的底层公链。第三类是应用层金融相关应用，类似于去中心化交易机构。

对于已投资区块链项目，相应的投后服务应如何进行，与传统项目又有何不同？500startups 杭州负责人郑思达表示，500startups 会集合一些在区块链投资、技术、社区运营的专业人士来帮助孵化区块链项目建立他们的生态，直到构成完整的市场战略，以及未来如何登陆交易所都会提供帮助。

几乎每个区块链项目都认为自己的项目会改变世界，但大多距离落地绵绵无绝期，目前区块链技术最接近于落地的场景有哪些？郑思达给大家分享了她的观察“区块链行业落地我认为比较可行的三个方向：

第一个是在支付，做去中心化的支付，包括跨境支付或小额支付这些领域，还是有会有很大的一个空间。

第二块可能是共享经济，或者是就是分布式的存储。但这个可能是需要有一些传统互联网背景的人去牵头去做这个事情，落地的效率会高一些。

第三则是基于智能合约 App ，郑思达尤其比较看好这个方向。

区块链不等于数字货币，但是有人说区块链项目的落地仍离不开 token 的发行。对此，孙丽华表示：“我个人对数字货币和 token 是持肯定态度的。区块链技术门槛不高，真正能带来变革性冲击的正是区块链与 token 的结合。第一个冲击在于与 token 结合后改变了融资渠道，人人都可以成为投资者。第二个是对于应用的冲击，实际上 token 带来了一些技术和应用的流通性。 我个人感觉是有些非常纯技术的可能未必需要 token 。token 可以让数据真正流通并不可篡改，达到公信的作用。只不过，之前有些人利用 token 进行了很多割韭菜的行为，给它蒙上掩盖真正价值的误解。我觉得， token 需要一股正能量来引导才能发挥它真正的作用，要不然，区块链的应用落地会延缓很多。”

了解区块链的人都知道，区块链技术不等同于数字货币，数字货币的狂热也给区块链带来了空前的关注度。随着数字货币创造一夜暴富的神话被打破，看不到价值的人可能会离场，留下来的人反而是区块链技术真正的拥趸。而现在，或许是区块链技术落地的最好时代。