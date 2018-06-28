万物互联听起来很美好，但与我们的生活到底有什么关系？

互联网即将消失，一个高度个性化、互动化的有趣世界：物联网即将诞生。

——Alphabet 前执行主席埃里克·施密特（Eric Schmidt）

物联网曾一度被人们认为是取代互联网的存在。

在诸多热门技术中，物联网的历史恐怕是最悠久的，同时也是离行业应用最近的。但据新研究报告显示，物联网仍然属于不成熟市场，还处于基础设施搭建的第一阶段。那么，目前我国的物联网发展现状究竟怎样，它又会如何赋能各行各业呢？

6 月 26 日，由冯氏集团利程坊打造的“ Hello Future ”物联网科技论坛特地邀请了国内四家物联网公司，围绕物联网赋能工业、物流、智能家居、无人零售展开讨论，为大家展示了物联网时代带来的技术革新和产业应用。他们分别是：华清科盛首席市场官吴杰、涂鸦智能副总裁那竞丹、木蚁机器人首席执行官钱永强、帷幄匠心联合创始人陈安迪。

物联网赋能工业

华清科盛信息技术有限公司 ( TBL ) 是一家以无线通讯技术以及 UHF（超高频） RFID 为代表的物联网技术为核心的高科技公司。TBL 利用工业物联网技术包括自动感知识别、无源 / 有源定位、网状通信组网和感知故障预测和大数据智能技术包括大数据处理、智能策略优化和瓶颈分析预测服务于工厂物流和商业物流领域，帮助企业改善效率、降低成本和实时化，以适应日益增强的柔性化制造和物流的需求。

”如何减少对人的依赖，提高工作效率是目前工厂普遍会关心的问题。我们需要有整体生产场景，能够更好去优化场景的需求，这个需求就需要有一些数据的支持。执行层面需要物联网的技术采集数据、构建大数据分析、人工智能优化决策，来帮助工厂去优化场景，提高效率。“华清科盛（TBL）首席市场官吴杰介绍道。物联网设备目前已日渐成熟，生产到部署成本也大幅下降，工厂为提高效率，更愿意部署物联网设备，采集各生产环节的数据，以数据化的方式优化生产流程，加之人工智能的辅助，使工业生产更加智能化、自动化。

工业物联网是未来工业智能化的趋势。具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节，可大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，加速传统工业向智能化转变。

物联网赋能物流

专注于打造工业级物流搬运机器人的木蚁机器人，凭借无场景改造、可人机混场灵活作业，从 3C 电子制造行业切入快速扩长，深耕物联网制造行业。木蚁机器人首席执行官钱永强介绍：“木蚁机器人可以在不对环境进行改造的情况下，基于激光视觉传感器及核心算法，快速建立空间地图，完全替代工厂的搬运工，实现人机混场作业，建立智能化的物流配送体系，降低成本的同时提高配送效率。“

近几年激烈的电商竞争对物流配送效率提出了更高的要求，提高配送效率的关键是确保商品库存的实时性。未来将会有更多连锁品牌在供应链部署 RFID 的应用方案，实时追踪商品的位置，更高效的利用仓库和店铺的库存，降低总库存而不影响销售。对环境敏感的商品，将会利用传感器全程采集数据来保证商品在最适合使用的状态下交付到顾客手里。

”青春不应该浪费在流水线上，像机器一样工作。木蚁的使命就是让人类不再搬运。“钱永强讲道。

物联网赋能无人零售

杭州帷幄科技有限公司是专业从事物联网智能化产品的研发、制造、销售的专业厂家， 服务的行业聚焦于高端产品的柜台销售。帷幄匠心联合创始人陈安迪介绍道，以他们为彩妆专卖店安装物联网传感器为例，人像感应摄像头可以采集到顾客停留时间、客流量。重力传感器感受到顾客选择的商品后会通过屏幕来与消费者互动，结合 AR 提供试妆、相同产品性能比对等服务。”应用物联网技术之后，不仅节省了导购的人力，从我们采集到的数据来看，消费者在商品前停留的时间变长，很有效的提升了消费者的销售转化。“陈安迪说道。

近几年大火的无人零售有了物联网技术的加持，将更加智能化、自动化。除了使用带人脸识别技术的摄像头来追踪分析的顾客和使用带图像识别技术的无人店，传感器在零售界的使用将会更广泛。从数据采集、分析发展到人工智能的应用，为人们提供更个性化的服务。

物联网赋能智能家居

来自杭州的涂鸦智能是一个全球化智能平台，也是语音 AI 交互平台，连接消费者、制造品牌、OEM 厂商和零售连锁的智能化需求，为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案。

涂鸦智能副总裁那竞丹给大家展示了智能家居概念应用视频，家居放入智能芯片联网之后，通过主人语音命令或 App 一键指示可以自动根据相应场景变换功能，或智能感知温度 , 湿度等实际情况自动调控家居环境。那竞丹介绍说：”目前市场上主流音箱多实现了第一阶段的语音控制，涂鸦智能实现的便是第二个进阶场景，即场景联动。比如我在 APP 上点击离家或者睡眠模式，便可实现场景联动，比如窗帘、电视机、空调都会自动关闭。同时识别到人脸进门之后，物联网也会驱动家居电器自动开启。这便是物联网科技实现的智能家居自动化。”

家用电器通过芯片联接入网，便可自动获取数据并收集数据，形成互联共通的数据库。智能化的家居设备通过大数据分析更深入了解人们的生活习惯，使人们的生活更加智能化、自动化。

提及物联网，大家比较关注的还是数据安全问题。无论是个人日常数据还是商业场景下的数据一旦受到攻击，就很容易大面积暴露隐私。那竞丹表示，无论是互联网还是物联网都会不可避免的遇到数据安全的问题，物联网涉及的数据更加繁杂，有价值的信息可能需要更多的筛选过滤。涂鸦的解决办法便是不断更新设置加密系统，当获取信息的价值抵不过解密花费的精力时，物联网便不必担忧数据泄露的问题了。

任何技术推广应用都需要分阶段一步步完成，物联网也不例外。初期阶段的物联网是网络基础设施建设、连接建设及管理、核心是终端智能化。第二阶段便是设备联接入网形成物联网大数据，汇集到云平台进行存储、分类处理和分析，可用于云存储、云计算、数据分析等。当初始人工智能已经实现，物联网的数据智能分析行业服务可以应用到各行各业的时候便是物联网技术发展成熟的时期。

提及目前国内物联网技术发展阶段时，受访嘉宾普遍认为目前正于初期阶段，硬件设备正在逐步完善中。” 目前国内物联网行业虽受制于硬件设备，成本等问题还处于比较早期的阶段，不过我相信，根据国内消费者的消费水平和好奇心，以及中国企业对数据的需求，物联网技术的普及指日可待。” 帷幄匠心联合创始人陈安迪说道。